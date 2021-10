Shopping Prado Boulevard promove segunda edição da feira de adoção de animais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de outubro de 2021.

Campinas, SP 22/10/2021 – O Shopping Prado Boulevard contará com um espaço para arrecadação de doações de ração, medicamentos (dentro da validade), caminhas, brinquedos e e coleiras.

Em parceria com a ONG Cãoração Valente, a feira será no dia 23 de outubro (sábado), no Shopping Prado Boulevard, com acesso pela avenida Washington Luis, das 10h às 15h

Realizada mensalmente, a feira que tem como mote o “Aumor à primeira vista” pretende facilitar o acesso para a adoção de animais abandonados e resgatados das ruas de Campinas.

O evento que acontecerá no sábado, 23 de outubro, além de apresentar os filhotes para adoção, também contará com a presença do adestrador Almir Enoch, que dará duas sessões de treinamento para os donos de pets, às 11h e às 14h, finalizando com a distribuição de bandanas, pintadas na semana da criança, em uma oficina infantil, também realizada pelo Shopping Prado Boulevard.

As sessões de treinamento com o adestrador Almir Enoch abordarão questões como ansiedade do pet, puxar a guia, latidos, necessidades fisiológicas em local errado, agitação, agressividade, fobias e desobediência. Almir atua na área de adestramento com foco no comportamento canino e auxilia tutores na comunicação e obediência, trabalhando de forma cooperada com diversas ONGs de Campinas e região, além dos protetores individuais.

“Incentivar a adoção responsável, contribuir para diminuir a população de animais de rua na região e trazer conteúdo por meio de treinamentos para os donos dos pets, é o principal objetivo do Shopping Prado Boulevard, que tem na causa animal, uma de suas bandeiras de luta, junto com a ONG Cãoração Valente”, diz João Paulo Malandrin, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard.

Durante a feira, o Shopping Prado Boulevard contará com um espaço para arrecadação de doações de ração, medicamentos (dentro da validade), caminhas, brinquedos e coleiras (para o transporte dos animais resgatados).

SERVIÇO

“Aumor à Primeira Vista”: Feira de Adoção de Animais

Data: 23 de outubro (sábado)

Horário: 10h às 15h

Treinamento com adestrador: 11h e 14h

Local: Shopping Prado Boulevard

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Website: http://www.pradoboulevard.com.br