Setor da beleza apresentará novidades na Hair Brasília

Brasília, DF 22/10/2021 – “É um setor de extrema importância para nossa cidade e que merece este espaço para que haja uma interação com pessoas de várias localidades”.

A terceira maior feira de beleza do Brasil será realizada entre os dias 31 de Outubro e 02 de Novembro, no Estádio Nacional Mané Garrincha e pretende marcar a retomada do mercado no Distrito Federal. Empresários e profissionais vão compartilhar experiências.

Após um ano turbulento devido à pandemia da Covid-19, o setor da beleza começa a respirar aliviado com a retomada da economia. Este foi um dos segmentos que mais sentiu com as medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus. Segundo pesquisa feita em julho de 2021 pelo sindicato das empresas do comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal (Sindibele), estima-se que o Distrito Federal possuía mais de 13 mil estabelecimentos, este estudo aponta que cerca de 25% tiveram que fechar as portas durante o período de “lockdown”. Em nível nacional, calcula-se que 375 mil salões de beleza tenham encerrado suas atividades. Se reinventar foi a palavra de ordem que ecoou nos salões de beleza e clínicas de estética. Em meio a este novo cenário, a maior feira do setor da beleza do Centro-Oeste, a Hair Brasília será realizada no Distrito Federal, e garantirá oportunidades de negócios para o setor que está em plena recuperação e é de extrema importância, segundo pesquisas internacionais, o Brasil é o quarto maior mercado da beleza e cuidados pessoais do mundo.

Com o crescimento econômico em ascensão, é o momento de compartilhar as experiências e ações que foram colocadas em prática durante este período, definido pelos empresários e profissionais da beleza, como turbulento, mas de importante aprendizagem. A Hair Brasília será o espaço em que estas novidades serão apresentadas. Mais de 120 expositores já foram confirmados, representando mais 600 marcas de cosméticos. “Estes profissionais prometem aquecer novamente este setor tão importante para a economia do DF. Queremos proporcionar, além da apresentação de produtos, boas possibilidades de novas técnicas e tecnologias aos profissionais da beleza”, ressalta a Diretora da Hair Brasília and Beauty, Erika Lobo.

Causas sociais vão ter destaque durante a feira

Já é comprovado que cuidar da beleza e da aparência podem ajudar na recuperação da autoestima e qualidade de vida durante o tratamento do câncer. Para médicos e psicólogos é apontado como uma necessidade a ser trabalhada durante este processo de cura. Simples medidas podem aliviar vários dos efeitos colaterais, reforçar a autoestima e garantir benefícios para o paciente.

O apoio aos projetos e ações sociais é um dos diferenciais da Hair Brasília e será mantido nesta 11ª edição da Hair Brasília. Durante o evento será oferecido gratuitamente a reconstrução da aréola do seio (círculo pigmentado em torno dos mamilos) para mulheres vítimas de câncer de mama. Diante de tantas mudanças, cuidar da aparência para voltar a se reconhecer no espelho pode ser uma ajuda significativa durante o tratamento.

A campanha “Outubro Rosa” também será apoiada durante a feira, acontecerá no domingo (31/10), às 15h, uma oficina gratuita de automaquiagem para mulheres, que estão em tratamento oncológico, a fim de proporcionar uma melhora na aparência comprometida pelo tratamento e como consequência elevar a autoestima e promover qualidade de vida durante e pós-tratamento. Também serão realizados agendamentos para oficinas de automaquiagem para mulheres deficientes visuais.

Outra ação que já é esperada pelos visitantes é o desfile do “Fashion Inclusivo” , realizado em paralelo com o evento há 6 anos. O objetivo é apresentar o potencial e a beleza das pessoas com deficiência. Modelos surdos, pessoas com dificuldades de locomoção, com síndrome de down, autistas e pessoas com deficiência visual vão desfilar dando um show de alto astral e beleza. Inclusão e diversidade darão o tom do desfile que será realizado, na segunda-feira, dia 01 de novembro às 17 horas.

Segurança com a saúde dos expositores e visitantes

Vale ressaltar que a segurança de todos é prioridade, portanto todos os protocolos orientados pelos órgãos sanitários serão seguidos. “Estamos trabalhando incansavelmente para que a segurança seja nosso pilar de sustentação da feira. Criamos possibilidades para evitar aglomerações de pessoas e distribuímos os espaços dos expositores de forma a ampliar a área de circulação de pessoas e apresentação de produtos”, conta o diretor comercial da Hair Brasília, Valteni Souza.

Serviço:

De 31 de outubro a 02 de novembro de 2021

Hora: 10h às 21h

Local: Estádio Nacional de Brasília.

Entrada: R$10 – válida para os 3 dias de evento. Adquiridos pelo site Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/hair-brasilia-and-beauty-31-de-outubro