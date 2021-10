Compartilhe Facebook

25 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 25/10/2021

INVESTIMENTOS BEMGE S.A. (“Investimentos Bemge” ou “Companhia”) informa ao mercado e aos seus acionistas que, nesta data, foi aprovada reestruturação societária do Banco Itauleasing S.A. (“Itauleasing”), acionista controlador da Investimentos Bemge.

FATO RELEVANTE

A Itauleasing realizou uma redução em seu capital social com entrega de investimentos aos seus atuais acionistas, que, como consequência, uma vez que a redução de capital se torne plenamente eficaz, passarão a deter participação direta na Companhia, sejam eles: (i) Itaú Unibanco S.A., com 85,29118% do capital social total e 83,78840% do capital votante da Companhia, tornando-se seu acionista controlador direto; e (ii) Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A., com 1,5206% do capital social total e 1,49383% do capital votante da Companhia.

Essa operação não representa qualquer alteração nos controladores finais da Companhia, tratando-se apenas de uma reestruturação societária com entrega de investimentos.

Por fim, a Companhia informa que a redução de capital social da Itauleasing somente será plenamente eficaz após aprovação pelo Banco Central do Brasil e decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, contados da data de publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Itauleasing, nos termos do art. 174, da Lei 6.404/76.

São Paulo (SP), 25 de outubro de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/