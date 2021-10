Alunos de BH criam projeto para beneficiar pessoas em situação de rua

Compartilhe Facebook

É possível colaborar de diversas formas. Aceitamos doações de itens de higiene pessoal, vestuários, alimentos não perecíveis e também "lanchinhos"

Estudantes cursam o High School no Brasil e foram motivados por uma disciplina que visa engajar projetos sociais

A fim de levar dignidade a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, alunos do High School da Cultura Inglesa de Belo Horizonte (MG), cujo currículo é da Griggs International Academy (GIA-BR), criaram um projeto que visa arrecadar e distribuir produtos para alimentação e higiene na cidade mineira.

O projeto, chamado de “Nuvem do Bem”, vai ao encontro do agravamento da pobreza no Brasil e no mundo em virtude dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), desde 2012, o número de pessoas em situação de rua vem crescendo 140% no país e a pandemia contribuiu para esse aumento.

A aluna Ana Tenaglia, idealizadora do projeto, conta que a ideia surgiu enquanto cursava as aulas de uma disciplina chamada Community Service, do High School da Griggs. “Antes de estudar o High School e me envolver com o projeto, achava que um trabalho social era apenas sobre se solidarizar com o outro. Hoje, graças ao engajamento social que o GIA-High School me proporcionou, percebi que tudo vai muito além. Podemos ajudar e ainda crescer individualmente, ou seja, nos tornarmos alguém mais tolerante, aptos a lidar com pessoas e a respeitar a individualidade de cada um”.

O “Nuvem do Bem” conta com a participação de 32 pessoas, sendo que todas elas trabalham com as arrecadações dos produtos. Oito membros cuidam das redes sociais do projeto e três são supervisores que acompanham minuciosamente o desenvolvimento do trabalho, cuidando, inclusive, da logística de arrecadação e distribuição das doações. Conforme explica Ana, o “Nuvem do Bem” recebe doações físicas em endereços específicos (encontrados nas redes sociais do projeto) e também em quantias monetárias usadas para comprar os produtos que ficam faltando.

“É possível colaborar de diversas formas. Aceitamos doações de itens de higiene pessoal, vestuários, alimentos não perecíveis e também para a produção de ‘lanchinhos’, por exemplo, barrinhas de cereal, sucos, achocolatados em caixinha e biscoitos”, explica a aluna. E completa: “outra forma de ajudar é divulgando o projeto para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível”.

Community Service

“A disciplina Community Service foi essencial para despertar em mim e nos alunos envolvidos no projeto ‘Nuvem do Bem’ um olhar sobre as necessidades do outro, de modo que pudéssemos fazer algo para atender as questões de quem precisa de ajuda, uma vez que o ser humano vive em sociedade”, ressalta Ana. Para quem não conhece, por meio dessa disciplina, os estudantes do GIA-High School aqui no Brasil realizam constantemente projetos e trabalhos educacionais com um viés humanista, atrelados ao compromisso de uma educação mais ética.

Karem Ragnev, diretora acadêmica da Griggs Brasil e América Latina, explica que o objetivo da Griggs International Academy com o Community Service é proporcionar uma educação global, contribuindo com o desenvolvimento pessoal dos alunos. “O Community Service proporciona ao aluno, entre outras tantas, a habilidade de trabalhar em equipe e a criticidade diante dos problemas da comunidade, que é essencial para qualquer ser humano”, frisa a diretora.

Sobre o projeto “Nuvem do Bem”, Karem se diz orgulhosa em nome da GIA-BR, pois esse é exatamente o objetivo de quem acredita na educação global. “O ‘Nuvem do Bem’ é sinal de que estamos no caminho certo”, finaliza.

