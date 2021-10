Ação multiempresas promove evento gratuito para professores da rede pública

Compartilhe Facebook

26 de outubro de 2021.

Belo Horizonte, MG. 26/10/2021 – Os professores estão precisando de um colo, um alento para lidarem com as frustrações e desmotivações

Voluntários de 12 empresas se unem para promover a saúde e o cuidado de professores de escolas públicas

A pandemia tem sido um período extremamente desafiador para todos, mas, para alguns profissionais, o caos torna-se latente. Entender as angústias e frustrações dessas pessoas nem sempre é uma tarefa fácil, porém, é muito necessário. Pensando nisso, 12 empresas se uniram para realizar a ação voluntária Cuide de quem inspira, idealizada pelo Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo (CMVC), que acontecerá no dia 29 de outubro, a partir das 9h.

A ideia é promover um dia de palestras on-line e gratuitas voltadas para o cuidado e a saúde mental de professores de escolas públicas de todo o Brasil, com atuação no Ensino Fundamental I, II e Médio. “Em meio a um período de tantos desafios para a educação, queremos ajudar os professores de escolas públicas a reencontrarem seu propósito e enxergarem o quanto são importantes para a sociedade”, explica Vivian Ramos, Gerente de Projetos na CDM – Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana, organização responsável pela criação do CMVC.

Todas as palestras serão ministradas por voluntários das empresas participantes e contarão com sorteios de kits de autocuidado e certificado de participação. O painel de abertura será conduzido pelos Caçadores de Bons Exemplos e Devam Bhaskar, diretor do Instituto Alok. Além disso, o evento disponibilizará 8 salas de cuidado para que cada profissional escolha os temas que deseja integrar.

“A partir de escutas e análise de pesquisas, identificou-se que a principal demanda dos professores, neste momento, mesmo ainda tendo alguns desafios em relação a ferramentas digitais de trabalho, é em relação à saúde mental. Os professores estão precisando de um colo, um alento para lidarem com as frustrações e desmotivação causadas pela falta de participação dos alunos das escolas públicas no contexto do ensino on-line/híbrido”, reflete a gerente da CDM.

Razões para agir e acreditar

De acordo com a Revista Nova Escola, 72% dos professores da rede pública tiveram a saúde mental afetada e precisaram buscar apoio. A pesquisa foi realizada com 9557 profissionais. Outro dado que chamou a atenção foi que 2,6 milhões passaram horas do dia fotografando páginas de apostila de atividades para enviar aos alunos, além de gravar pequenos vídeos com explicações de conteúdo, e outros buscaram por alunos que não apareciam nas aulas.

A pesquisa mostrou, ainda, que os aspectos mais citados pelos professores foram: frustração, ansiedade, tristeza, falta de motivação, cansaço mental, falta de sentido do trabalho e incapacidade. Solange Martins é professora na Escola Municipal Hilário Pereira da Fonseca, em Sete Lagoas. Ela, que já fez um curso de saúde emocional, está com boas expectativas para este evento: “Espero acrescentar muito na minha vida tanto profissional, quanto pessoal, ainda mais neste momento em que precisamos enxergar a todos primeiramente como humanos”. Para ela, esta discussão tem muita relevância principalmente agora que os professores estão mais fragilizados emocionalmente. “As pessoas estão procurando se reestruturar e nada melhor do que uma conversa franca e aberta para colocarmos pra fora o que estamos sentindo e passando, escutando a realidade de outros também para que juntos consigamos superar esse momento e esses desafios.”

A professora Karen Cecília Pereira atua na Escola Municipal Derci Alves Ribeiro, em Florestal. Ela espera adquirir conhecimento para aplicar no dia a dia com seus alunos. “Eu acho que tudo que é feito para agregar, para aumentar pros meus pequenos, pros meus meninos como eu costumo chamar meus alunos é sempre bem-vindo, então eu estou super ansiosa para chegar o dia”. Assim como sua colega Solange, ela também acredita que compartilhar experiências é o melhor caminho já que todos tiveram que se reinventar. “Foi tudo muito novo nessa pandemia com as aulas remotas, a gente teve que aprender muita coisa pra que tudo saísse da melhor forma possível como foi. Eu espero que a gente discuta e aprenda para ver quais foram as dificuldades de alguns, ver que são as mesmas dificuldades que as nossas e ver, principalmente, que não estamos nessas dificuldades sozinhos”, reflete.

Nesse sentido, Vivian Ramos acredita que, quando o objetivo é fazer o bem comum, não existe concorrência, ou ser melhor que o outro. “É isso que o CMVC vem mostrando em ações como essa, fortalecendo o trabalho integrado e em rede, com diversas empresas que fomentam o voluntariado corporativo”, completa.

Organização sem fins lucrativos, há mais de 35 anos a CDM – Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana conduz ações de planejamento, gestão, execução e avaliação de programas sociais, de voluntariado corporativo e de eficiência energética, alinhados às demandas de empresas, órgãos públicos e territórios, visando criar valor compartilhado. Instituição pioneira, já desenvolveu projetos nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Sergipe. Fora do país, atuou em Angola, Moçambique e Peru.

Criado em 2015, pela CDM, o Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo conta com 68 empresas, entre multinacionais, nacionais, instituições de ensino e parceiros diversos. Formado para o aprendizado integrado, além do compartilhamento de experiências e boas práticas, o CMVC já promoveu 17 encontros, com a apresentação de 35 cases.

“A integração do grupo, os encontros e as trocas contribuíram significativamente para as oportunidades de inovação e a continuidade das iniciativas voluntárias”, reforça Vivian Ramos. Em 2021, o Comitê conta com a integração e articulação dos membros do CMVC e diversos parceiros, como o Centro Universitário UMA, o Prosas, o palestrante Léo Farah, o CeMAIS, o V2V e o Tio Flávio Cultural, além do patrocínio da AngloAmerican, Fundação Sideturbe, Vallourec, Localiza e Gerdau, assim como apoio da Cargill, Grupo Sada, CNH Industrial e AngloGold.

EVENTO “CUIDE DE QUEM INSPIRA” – Gratuito

Público-alvo : professores de escolas públicas de todo o Brasil

: professores de escolas públicas de todo o Brasil Data: 29 de outubro, a partir das 9h

29 de outubro, a partir das 9h Link de inscrição para os professores: https://eventos.congresse.me/acaomultiempresascmvc

Website: https://eventos.congresse.me/acaomultiempresascmvc