Evento debate ensino e profissionalização da engenharia

* Por: - 27 de outubro de 2021.

Manaus, Amazonas. 27/10/2021 –

O Amazon Summit STEM 2021 é um evento aberto ao público e gratuito que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro para debater a excelência nos estudos da área Stem (sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

Será transmitido pelo canal da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Academia Stem no YouTube e as inscrições podem ser feitas no portal amsummit-stem.com.br.

A programação do Amazon Summit STEM terá painéis com líderes educacionais, pesquisadores, empresários, representantes de institutos de engenharia e de pesquisa. Os inscritos receberão certificado de participação.

Após a conclusão do Amazon Summit STEM 2021 será elaborado um e-book com textos dos participantes, produzidos a partir de suas experiências e dos debates realizados durante o evento.

O coordenador do projeto Academia Stem, professor Jucimar Maia Junior, ressalta a necessidade de estabelecer parcerias entre a academia, instituições de pesquisa e empresas em busca da excelência e avanço da área. “A educação Stem, unindo as quatros áreas de ensino, tem muito potencial e, sem dúvidas, será cada vez mais utilizada para solucionar problemas do dia a dia. A união proposta em nosso evento é essencial para a expansão da área e para o desenvolvimento de novos projetos com potencial para mudanças”.

A Academia STEM foi criada em 2019 para o fortalecimento dos cursos de engenharia na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Neste projeto, a partir da promoção da educação STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, na sigla em inglês), a UEA busca contribuir para a elevação da capacidade de inovação, empreendedorismo e competitividade no Amazonas e no país. O Projeto Academia STEM é realizado através do apoio da Samsung Eletrônica da Amazônia LDTA, incentivado pela Lei N. 8.387/91.

