Bem-estar: importância da rotina de trabalho com saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 27 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 27/10/2021 –

EcarPay em parceria com Bianca Vilela realiza evento com foco em qualidade de vida para colaboradores da Bresco.

Brasileiros se preocupam com saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida. Isso reflete não apenas na vida pessoal, mas no ambiente profissional também. É por isso que empresas estão encarando o investimento no bem-estar dos funcionários não apenas como uma maneira de reduzir as despesas com plano de saúde, como também uma forma de alavancar a produtividade dos colaboradores.

Uma pesquisa desenvolvida pela UFMG, Fiocruz e Unicamp revelou que, em 2020, 41% das pessoas sentem dores na coluna. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013, esse número era de 18,5%. Esse aumento significativo mostra que a pandemia tem impactado muito a vida das pessoas.

Incômodos na coluna e no corpo sempre foram comuns para uma boa parcela da população, porém, houve um aumento significativo dessas dores, principalmente depois da pandemia. Dores nas costas, punhos, lombalgia, dores na cervical e aumento na ocorrência de hérnias de disco, são as principais queixas dos brasileiros.

Isso acontece como consequência da troca da ergonomia dos escritórios pela cadeira e a mesa da sala, por exemplo. Mas mesmo quem continua indo para o ambiente físico de trabalho, muitas vezes ainda possui problemas com a própria postura, o que interfere na qualidade de vida em decorrência de dores.

Em decorrência desse cenário, a EcarPay, empresa especializada em gestão de benefícios e BPO de folha de pagamento pertencente ao Grupo Ecar, (que presta serviços estratégicos no mercado de gestão de ativos, tendo soluções para o mercado de automóveis, frotas, pessoas, patrimônios, dentre outros) fechou uma parceria com a Bianca Vilela para um programa de saúde corporativa que será aplicado em seu cliente, Bresco.

“Inserir bons hábitos na sua rotina é essencial para uma vida de qualidade que reflete diretamente em todas as áreas da nossa vida, inclusive corporativa. Nosso propósito é levar aos nossos clientes conhecimento e informação de qualidade para boas práticas e mudança de vida dos seus colaboradores”, explica Gislene Tunu, head da EcarPay Benefícios.

Figura bastante conhecida no mercado corporativo quando o assunto é qualidade de vida, Bianca Vilela é mestre em fisiologia do exercício pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), palestrante e produtora de conteúdo. Possui 17 anos de experiência, já ministrou mais de 200 palestras e presta consultoria para as maiores empresas do país em diversos segmentos.

Com a preocupação na qualidade de vida e saúde de seus colaboradores, a Bresco, empresa de terceirização imobiliária no Brasil com atuação na aquisição, desenvolvimento e na construção de imóveis corporativos para locação, possui o principal objetivo de oferecer aos funcionários conteúdo e ferramentas voltadas à promoção de saúde. Desta forma, o programa será aplicado em duas etapas:

1ª palestra: “Ergonomia em alta performance”

Nunca a ergonomia esteve tão em evidência como agora. Os colaboradores trabalhando em casa necessitam de um treinamento específico. Nesta palestra, serão passadas todas as informações e as dicas importantes para que todos possam trabalhar de forma segura, produtiva e saudável, por meio de boas práticas posturais e ajustes ergonômicos na mobília. Uma aula de ergonomia transmitida de forma simples e didática.

2 ª palestra: “Os impactos da nutrição na produtividade no trabalho”

Nesta palestra, a fisiologista Bianca Vilela e sua equipe de nutricionistas buscam evidenciar a sinergia entre os temas: concentração, memória e performance. Sabemos que alimentos ultraprocessados possuem direta correlação com cansaço, letargia, qualidade do sono e funcionamento intestinal inadequado, os quais são considerados grandes ofensores da produtividade.

O Grupo Ecar vem, nos últimos 12 anos, apoiando os líderes corporativos no desafio da gestão de ativos. Oferece todo o suporte necessário na administração de frotas, patrimônios e pessoas. O Grupo atua em três frentes de mercado: Vertical Automotiva (gestão 360º de veículos leves, pesados e equipamentos), Vertical Corporativa (consultoria e gestão de seguros, benefícios e folha de pagamento) e Vertical Tecnologia (desenvolvimento de soluções tecnológicas e APIs de integração). O maior objetivo da empresa é fazer da rotina de seus clientes menos burocrática, com o apoio de tecnologia e atendimento.

Website: https://ecarpay.com.br