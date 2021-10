Rumor indica que Lewandowski será o vencedor da Bola de Ouro 2021

De acordo com esta fonte, o atacante Robert Lewandowski do Bayern de Munique ganharia sua primeira Bola de Ouro à frente de Leo Messi (Barça.

Robert Lewandowski, com 627 votos, seria o vencedor do Ballon d’Or 2021, à frente de Leo Messi e Karim Benzema, que completaram o pódio do troféu cujo vencedor será anunciado oficialmente em 29 de novembro.

O presumido resultado da votação tem circulado nas mídias sociais desde que foi publicado pela conta @Jeboisdeleauu no Twitter, onde ele se orgulha de também ter antecipado o resultado da votação nos anos anteriores.

De acordo com esta fonte, o atacante Robert Lewandowski do Bayern de Munique ganharia sua primeira Bola de Ouro à frente de Leo Messi (Barça / PSG) em segundo e Karim Benzema (Real Madrid) em terceiro. Em quarto lugar ficaria Mohamed Salah (Liverpool).

Completando os dez primeiros da lista, estão: Jorginho (Chelsea) em quinto, Mbappé (PSG) em sexto, N’Golo Kanté (Chelsea) em sétimo, Erling Haaland (Dortmund) em oitavo, Cristiano Ronaldo (Juve/ManUnited) em nono e De Bruyne (City) em décimo.

Em décimo oitavo lugar nesta lista está o jogador do Barça, Pedri, o primeiro jogador espanhol na lista e que, curiosamente, está um lugar acima de Neymar (PSG), que é o décimo nono.

O usuário do twitter que revelou essa lista já tem um histórico bem assertivo, já que vazou e acertou a lista de 2018 e 2019. Independente do real resultado, todos os nomes que aparecem na suposta lista ‘vazada’, merecem ter o seu lugar entre os melhores do mundo.

Todos os fãs do futebol estão ansiosos para saber quem será, oficialmente, o ganhador da Bola de Ouro de 2021, alguns até mesmo tentarão a sorte com seu palpite nas apostas esportivas; para estas pessoas, o aplicativo de apostas, Wanna, entrega um ambiente repleto de oportunidades e ferramentas essenciais para todos seus usuários terem ainda mais chances com suas apostas.

O Brasil, apesar do lento processo jurídico, é uma região que vem se tornando um grande mercado em potencial para as apostas esportivas, como é mostrado na notícia “Apostas esportivas continuam a crescer no mercado brasileiro”, publicada no portal iGaming Brazil.