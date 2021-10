Consumidor brasileiro quer morar em casas inteligentes

Compartilhe Facebook

28 de outubro de 2021.

São Paulo 28/10/2021 – A tecnologia incorporada a esses produtos possibilita que o consumidor personalize totalmente a iluminação do ambiente, via comando de voz e aplicativo.

Elgin busca atender necessidades dos moradores através de painéis e luminárias de LED, de acordo com o ambiente.

O consumidor brasileiro quer ter os controles da casa na palma da mão. É o que demonstra uma pesquisa realizada pela Hibou, empresa especializada em monitorar hábitos de consumo no mercado atual. O levantamento aponta as expectativas dos consumidores a respeito da residência onde estarão morando daqui dez anos.

Para até 2031, 89,2% dos entrevistados esperam poder conectar e carregar seus aparelhos eletroeletrônicos sem avistar fios pela casa. A automação de luzes e cortinas é desejada por 45% dos consultados. A pesquisa também aponta que 25% dos entrevistados desejam comandar tudo por assistente de voz e por celular.

Para atender aos anseios do consumidor moderno, a Elgin trouxe para o Brasil uma linha de lâmpadas e luminárias SMART, que possibilitam iluminar o ambiente do jeito que o morador desejar. Os Painéis de LED, por exemplo, permitem que se alterne a temperatura de cor (branca e amarela) adaptando os cômodos da casa para as versões home office ou residência.

Já as luminárias de tipo Spot, as Ecospots, do tipo RGB, proporcionam controle total da iluminação. “A tecnologia incorporada a esses produtos possibilita que o consumidor personalize totalmente a iluminação do ambiente: intensidade, temperatura de cor, alternância e efeitos de cores, tudo pode ser definido de acordo com a preferência do morador e com a necessidade do momento”, explica Antonio Carlos Pazetto, diretor comercial da linha Consumer Goods. Ele acrescenta que esses produtos podem ser acionados através de assistente de voz ou via aplicativo do celular.

Os painéis têm potência de 24W e estão disponíveis em versões para sobrepor e embutir. Os spots Ecospots tem potência de 5W. Ambos são bivolts. A vida útil desses produtos é estimada em 15 mil horas.

