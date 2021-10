Empresas aceleram a transformação digital na pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: - 28 de outubro de 2021.

Porto Alegre/RS 28/10/2021 –

Entre as principais vantagens desse tipo de medida está o fechamento de materiais, ou seja, a governança de cadastros acompanha todo o ciclo da cadeia de fornecimento, sendo útil desde a encomenda de um novo lote de produtos até o momento de repassá-los para os pontos de venda.

Uma pesquisa recente da KPMG, apontou que a pandemia foi motivo de aceleração digital para 71% das empresas brasileiras. Dentro desse contexto, existem soluções que melhoram processos para que as empresas estejam à frente na era 4.0, onde a inteligência artificial e humana se encontram nos avanços tecnológicos.

Como ferramenta em potencial existe a governança de cadastro de materiais. Ela consiste no processo de padronizar a classificação e descrição das mercadorias que constituem o estoque de uma empresa, respeitando parâmetros e legislações, como o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Segundo dados do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), cerca 33% do faturamento das organizações é destinado ao pagamento de tributos. Esses dados confirmar o quanto a classificação correta para cada material comprado é importante, evitando que a empresa impostos a mais, reduzindo futuros impactos financeiros.

Conhecimento acerca do produto

A padronização descritiva tem essa atuação no fechamento de materiais, porque possibilita que as empresas conheçam melhor as mercadorias. A classificação padronizada reúne as principais características do produto para que ele possa ser comercializado, como por exemplo, as dimensões, material de fabricação, cores, unidades de medida e, é claro, a classificação fiscal, que vai garantir que a empresa esteja em dia com o Fisco.



Por meio da governança, portanto, o empreendedor (ou os setores responsáveis, no caso de empresas de grande porte), sabe exatamente qual é a condição do estoque, qual mercadoria precisa comprar e quais lotes precisam ser distribuídos para os pontos de venda. Ou seja: fecha a cadeia de fornecimento e abastecimento e ainda tem a certeza de que está cumprindo com suas obrigações fiscais e tributárias.



O NCM é praticado desde 1995 e uma exigência do governo federal, para que a natureza de mercadorias que circulam no Brasil seja identificada. Por isso, qualquer produto, importado ou comprado do Brasil, precisa ter o código NCM na nota fiscal, evitando que ela seja rejeitada e que tenham sanções aplicadas em decorrência disso. Segundo um preenchimento de NCM incorreto ou ausência na BL (Bill of Landing, ou, em português, Conhecimento de Embarque) pode incorrer em multa de R$ 5.000,00. Se isso acontecer na LI (Licença de Importação) e a descrição estiver incorreta pode causar multa de 15% sobre o valor da mercadoria mais 1% por causa da classificação errada.

Implementando a governança de cadastros nas empresas

Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), as empresas que adotaram a tecnologia da indústria 4.0 saíram melhor da crise. Muitas empresas que ainda não utilizam nenhum método de padronização descritiva de materiais têm dúvidas sobre como implementar uma estratégia como essa. E, realmente, esse processo inicial tem sua dose de complexidade, especialmente para quem não domina as normas que existem por trás dos códigos. Por exemplo: o NCM é um código numérico de 8 dígitos, e cada um deles diz respeito a alguma característica da mercadoria. Se um desses algarismos estiver errado, toda a classificação se torna incorreta. O NCM errado na Licença de Importação, e a descrição incorreta pode causar multa de 15% sobre o valor da mercadoria mais 1% por conta da classificação incorreta.

Por isso, algumas organizações buscam soluções mais automatizadas investindo em empresas especializadas em governança e saneamento de cadastros, a fim de que garantam todo o suporte necessário. Isso tende a assegurar que a transição do seu negócio para a padronização descritiva de materiais aconteça de forma mais tranquila para todos os envolvidos.



Nenhum empreendimento tem o potencial de obter sucesso sem um controle preciso e exato das suas mercadorias. O estoque é um tesouro, a razão de ser de um negócio que trabalhe com vendas. Por isso, ao buscar saídas para melhorar a sua governança de cadastros, um investimento no próprio crescimento e a consolidação no mercado são resultados alcançados.

