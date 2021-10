Weclix está entre finalistas do Prêmio Reclame AQUI

Compartilhe Facebook

28 de outubro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 28/10/2021

A premiação reúne empresas que se destacaram no atendimento ao consumidor no ano de 2021 e terá votação popular até 31 de outubro

A Weclix, provedora de internet via fibra óptica que expandiu suas operações para mais de quarenta cidades do interior do estado de São Paulo, foi indicada pela primeira vez para concorrer ao Prêmio Reclame AQUI. A provedora, que tem a sua sede localizada em Ribeirão Preto/SP, está concorrendo na categoria de Provedores, que terá a empresa vencedora anunciada no dia 06 de dezembro.

Para participar da seleção de indicadas de 2021, a Weclix recebeu em julho, o Certificado de Excelência no Atendimento com o Selo RA1000, ao cumprir os requisitos do Reclame AQUI mantendo, por 6 meses consecutivos, os critérios do selo RA 1000 obtendo, por exemplo, nota superior a 7 e 100% das solicitações respondidas. Atualmente a empresa possui a pontuação 8.9 no Reclame AQUI.

De acordo com o Gerente de Customer Experience da Weclix, Wesley Kroll, o time de atendimento da Weclix está sempre disposto a ajudar os clientes no que for preciso, por isso, o reconhecimento reforça ainda mais o comprometimento e a relação de confiança que foi construída com os consumidores. “É gratificante ver que os nossos esforços estão proporcionando qualidade e uma experiência totalmente positiva” afirma Kroll.

“A indicação para o Prêmio Reclame AQUI mostra que estamos, cada vez mais, no caminho certo, prestando um atendimento de excelência, com qualidade e eficiência para continuar sendo a melhor escolha. Seguiremos trabalhando para levar uma internet de verdade para a comunidade”, comemora Kátia Andrade, Diretora de Marketing, Comercial e Atendimento na Weclix.

O Prêmio Reclame AQUI, que existe há dez anos, foi criado com o objetivo de prestigiar empresas que priorizam e valorizam o atendimento ao consumidor, além de respeitar e proporcionar uma experiência excelente para o cliente. A premiação reúne empresas que se destacaram no atendimento ao consumidor no ano de 2021 e terá votação popular até 31 de outubro. Para votar basta acessar o site “Prêmio Reclame Aqui”.

Este ano, 801 companhias vão disputar o voto dos consumidores em 148 categorias – sendo 20 categorias novas. Dentre as grandes marcas que disputam o prêmio estão: UOL Host, Nubank, Magazine Luiza – Loja Online e iFood.

Website: https://weclix.com.br/