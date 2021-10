Novembro: mês de conscientização sobre distúrbios auditivos

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 29/10/2021

Ação social abraça datas de conscientização sobre surdez e zumbido para alertar sobre cuidados com a audição.

Até 2050, quase 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo viverão com perda auditiva. É o que diz o Relatório Mundial sobre Audição da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em março deste ano.

A perda auditiva pode ocorrer em qualquer etapa da vida, desde o nascimento até a idade mais avançada, e ser causada por fatores como: doenças infecciosas, hereditárias, traumas, exposição excessiva ao ruído ou efeitos colaterais de medicamentos.

“A preservação da saúde auditiva desde a infância até o adulto e o idoso é importantíssima na inserção desses indivíduos na sociedade”, explica o Dr. José Ricardo Gurgel Testa, otorrinolaringologista do Hospital Paulista.

Detectar a tratar a distúrbios auditivos de forma adequada é tão importante que Ministério da Saúde criou duas datas sobre o tema em novembro: o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, celebrado no dia 10, e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido, que acontece no dia 11.

Para promover essas datas, a ação social “Escute como um surdo” entra no mês de novembro com objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção, tratamento e do uso de recursos tecnológicos para a perda auditiva.

“Descobrir um distúrbio auditivo, ter informação de qualidade fornecida por um especialista e encontrar a solução adequada para o seu caso, faz uma enorme diferença na vida de uma pessoa”, diz Lak Lobato, usuária de implante coclear e idealizadora da ação.

Através de entrevistas em vídeo com legenda e tradução em Libras, médicos e fonoaudiólogos fornecerão informações corretas, confiáveis e acessíveis sobre perda auditiva unilateral, zumbido, diagnóstico precoce e soluções para o tratamento da surdez. A ação conta com o apoio de especialistas em saúde auditiva, do Hospital Paulista e da Phonak (empresa de tecnologias auditivas).

Mais informações sobre a ação estão disponíveis no site www.escutecomoumsurdo.com.br e nas redes sociais @escutecomoumsurdo.

Website: https://escutecomoumsurdo.com.br