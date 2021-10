Casa é planejada para o envelhecimento ativo, autônomo e independente

Compartilhe Facebook

Ambiente Studio 60+ na CASACOR 2021 é exemplo de projeto com foco nas necessidades deste público, que está cada vez mais conectado, ativo, independente, e que só cresce

A pirâmide etária brasileira revela que a população idosa no país está crescendo. Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que quase um quinto dos brasileiros tem 60 anos ou mais, e uma análise da Organização das Nações Unidas (ONU) indica que em 2050, esse público representará 29% dos cidadãos (o dobro da quantidade registrada em 2019).

Estudos indicam que o perfil e estilo de vida desse nicho também vêm mudando. Estão progressivamente participativos, independentes e ativos, em busca de qualidade de vida e autonomia. Cada vez mais conectados (quase 100% têm acesso à internet), procuram por serviços, infraestrutura e produtos que solucionem efetivamente suas demandas, pensados e desenvolvidos justamente para essa realidade.

Um setor que precisa se atentar e buscar formas de se capacitar para atender essas demandas é o da construção civil. É necessário um olhar especial para questões como acessibilidade, praticidade, segurança e funcionalidade no imóvel, e o Studio 60+, ambiente conceito idealizado para a CASACOR 2021 tem justamente o objetivo de auxiliar arquitetos, engenheiros e designers de interiores a desenvolverem e despertarem essa visão nesse processo, trazendo o pioneirismo e a inovação.

É um dos primeiros ambientes do circuito CASACOR 2021 Ribeirão Preto e ilustra exatamente o que seria uma casa planejada para o envelhecimento ativo, autônomo e independente. O ambiente destaca-se por adotar conceitos de telemedicina e saúde conectada e também abre as portas do amanhã com um robô de telepresença.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Elenco Associados e o médico geriatra Paulo Formiguieri, (do Departamento de Geriatria do HCFMRP/Hospital Amigo do Idoso, da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia e embaixador da Aging 2.0 Ribeirão Preto, que fomenta iniciativas para melhorar a qualidade de vida no envelhecimento), e conta com palestras e workshops, além de soluções inovadoras no ramo residencial, aliadas à tecnologia.

O geriatra ressalta a importância de que o setor olhe para essa população idosa e proativa: “Projetos como esse são importantes para comunicar tanto para os profissionais quanto para o público visitante que é possível pensar em moradias que mantenham a qualidade de vida, a individualidade, a independência e o protagonismo, independente da idade”. Dentre os desenvolvedores da iniciativa, constam também o bioengenheiro Norton Mello, a arquiteta e urbanista, professora da USP, Maria Luisa Bestetti e a arquiteta Mariana Chao, parceiros do projeto Aging 2.0.

A empresária Luciana Pompei, presidente da Elenco, acrescenta que a proposta do ambiente foi desenvolvida pensando em um envelhecimento ativo com muito mais autonomia e independência. “É uma proposta de moradia wellness com planejamento de funcionalidades e segurança domiciliar. O ambiente estará aberto para visitação até o final da temporada CASACOR Ribeirão Preto 2021 que vai até o dia 07 de novembro”.

Robô de Telepresença

O ambiente Studio 60+ conta com um robô de telepresença que possibilita a conexão com as pessoas com áudio e vídeo de forma interativa e humanizada. Possui funções que auxiliam o idoso em atividades e compromissos como lembrar de medicações e consultas médicas, facilita a comunicação entre os idosos e seus familiares, além de ajudar a preencher situações de isolamento e solidão que muitos idosos atravessam no dia a dia.

Para tirar o ambiente conceito do papel e tornar o Studio 60+ uma realidade, a Elenco contou com a parceria de 21 empresas. “Cinco empresas da Elenco são fornecedoras oficiais da CASACOR 2021: Automundi, Copav, Espaço+, Incomum Casa e Jardim e Máxima Gourmet. Mas, não poderíamos deixar de citar as outras empresas que, depois de conhecerem o projeto, se encantaram e se envolveram com a proposta de levar ao conhecimento de mais pessoas a importância de olharem para esse nicho e não mediram esforços para junto com a Elenco Associados, somar nessa história. São elas: Ambiental, Babá, Cristófani,Del Lama, DVB, Eletrolinea, Kaza Primory, Luminá, Nobre Arte, Maxiar, Novittá, Passalacqua, Patton, Sittas, Viaforma e Vidacor”.

