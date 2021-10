Pós-pandemia: setor de estética se prepara para aquecimento

Compartilhe Facebook

* Por: - 29 de outubro de 2021.

29/10/2021 – Com a perspectiva do fim do uso das máscaras, a busca pelo sorriso perfeito volta a ganhar destaque

Pesquisas mostram que brasileiros deixaram cuidado da saúde bucal em segundo plano durante a pandemia; especialista comenta retomada da estética dental e maior procura por alinhadores transparentes com a iminente desobrigação do uso de máscaras

Com a pandemia de Covid-19, os brasileiros adotaram as máscaras, o sorriso deixou de ser visível e a saúde bucal também ficou em segundo plano. É o que indicam os dados de uma pesquisa realizada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), que demonstraram que o número de consultas odontológicas caiu de forma significativa ao longo da crise sanitária. Na rede pública do Brasil, o índice de redução foi da ordem de 80%, ao passo que no setor privado a queda foi de 30%.

De forma paralela, a “Pesquisa Nacional de Saúde” mais recente, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019 e divulgada em 2020, apontou que menos da metade dos cidadãos (49,4%) fez uma visita ao dentista nos 12 meses que antecederam o estudo.

Na opinião da Dra. Cláudia Starling, responsável por uma clínica que presta serviços de saúde e estética facial e bucal, os números são preocupantes, considerando que a recomendação geral é que as consultas de cuidado com a saúde bucal aconteçam a cada seis meses.

“Agora, passada a fase mais crítica da pandemia, as pessoas estão se sentindo mais seguras para retomar os cuidados com os dentes. Com a perspectiva do fim do uso das máscaras de proteção facial dentro em breve, a busca pelo sorriso perfeito já volta a ganhar destaque”, afirma.

Até mesmo a procura por itens de maquiagem, como batons e blushs, aumentou a partir de abril de 2021, com o avanço da vacinação no país – recuperação que vem se consolidando em maio e junho, conforme os indicativos da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

“De fato, todos os dados sinalizam uma reação positiva, o que aumenta a expectativa do setor de estética como um todo. Em minha especialidade, já observamos uma maior demanda por aparelhos transparentes para realçar o sorriso, que em breve deve voltar com tudo, com o fim da obrigatoriedade do uso das mácaras”, afirma.

Especialista explica as principais características dos alinhadores transparentes

A Dra. Staling explica que os alinhadores transparentes são dispositivos ortodônticos que atuam como aparelho dentário, sendo recomendados para tratar problemas como dentes apinhados, sobremordida, mordida cruzada e aberta, diastemas e prognatismo, bem como para a correção de desalinhamentos.

“De forma geral, os tratamentos com alinhadores transparentes costumam ser mais rápidos que os tradicionais, em uma média de 12 meses. Entretanto, é importante destacar que os resultados dependem da condição de cada paciente e do seu comprometimento com o uso dos alinhadores”, explica.

Starling destaca que só um ortodontista pode estabelecer um período mínimo ou máximo para tratamento. Todavia, prossegue, “a regra é que a duração do processo costuma ser menor durante o uso dos alinhadores transparentes que os aparelhos convencionais”.

Segundo a especialista, como as placas são produzidas com base em um planejamento digital, é normal que o paciente receba placas para alguns meses, o que dispensa a visita frequente ao dentista.

“Outro ponto positivo dos alinhadores transparentes é o conforto. Graças a sua espessura mínima, o aparelho não faz volume e não incomoda as bochechas, lábios ou língua, não machuca a boca nem causa incômodos significativos durante o tratamento”, garante.

Starling informa ainda que, enquanto uma das principais queixas dos usuários de aparelhos tradicionais é a dificuldade de limpeza, com os alinhadores transparentes isso não ocorre. “Por serem facilmente removíveis, os alinhadores transparentes não apresentam qualquer empecilho para a escovação ou uso do fio dental”, esclarece.

Para concluir, Starling comenta que, em um momento em que o sorriso está voltando a ter destaque, jovens e adultos podem contar com diversas tecnologias que evitam a dor e oferecem conforto. “Nosso principal meio de comunicação se faz com a boca, ter um sorriso bonito é preciso e possível”, finaliza.

