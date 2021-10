Migração de empresas para o online cresce 208% no último ano

Compartilhe Facebook

29 de outubro de 2021.

Campinas, São Paulo 29/10/2021 – Cartões de crédito de redes varejistas sustentam a ampliação das vendas online e facilitam parcelamento das compras.

Mesmo com a reabertura do comércio em 2021, vendas no varejo online devem continuar em alta. Consumidores buscam soluções financeiras que facilitam pagamento de compras nas redes varejistas

A pandemia afetou o mundo de várias maneiras, porém também mostrou que as pessoas podem se adaptar às situações rapidamente. Se antes da pandemia as pessoas se dirigiam até um hipermercado, hoje é provável que apenas acessem os sites de redes de varejo para realizar compras.

Diante dessa nova realidade, empresas do chamado segmento de varejo passaram a adotar novas estratégias para atrair mais clientes. De acordo com o relatório da Alta Temporada de Compras 2021, publicado este ano pela Criteo, empresa de tecnologia global, os consumidores passaram a adotar um novo comportamento em relação às compras, fazendo com que o varejo se torne cada vez mais digital.

Os dados da pesquisa mostram que as vendas no varejo online aumentaram 22% no início de dezembro de 2020, em comparação com o ano anterior. O grande diferencial das vendas online é a variedade de produtos que o cliente pode encontrar em uma única plataforma.

Por isso, grandes redes varejistas oferecem hoje, além do espaço físico, uma plataforma para compras digitais. Aliás, muitas empresas passaram a apostar no marketplace, um espaço em que micro e médias empresas comercializam seus produtos utilizando as grandes plataformas online de varejo como uma vitrine.

De acordo com o estudo da Mastercard sobre pequenas e médias empresas, divulgado no início de outubro de 2021, o número de empresas que fizeram essa migração para o online em 2020 cresceu 208% no Brasil, em comparação com o ano de 2019. Muitos desses empreendedores foram buscar oportunidades nos marketplaces.

No Magazine Luiza, por exemplo, as vendas totais cresceram 63% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 12,5 bilhões de reais, sendo que 70% delas vieram do e-commerce, sendo esse o percentual mais alto da história até o momento.

Cartão de crédito de varejo amplia o parcelamento de compras

Com a chegada do fim do ano, os consumidores querem aproveitar as ofertas em diversos estabelecimentos para economizar nas compras. Nesse sentido, uma alternativa para grandes redes é o cartão de crédito de varejo, um produto financeiro que permite facilitar as compras e parcelamento, seja no estabelecimento físico ou online.

Em abril deste ano, o Magazine Luiza lançou um novo cartão de crédito digital Magalu e sem anuidade, que funciona de maneira integrada ao app Magalu e permite acompanhar o saldo e o limite disponível, além de efetuar pagamento da fatura e acessar outros serviços.

Além do Magalu, redes como Americanas, Leroy Merlin, Renner, C&A, Riachuelo e Casas Bahia também oferecem o produto financeiro. Grandes redes de supermercados também adotaram a estratégia para incentivar o acesso às compras na rede, como é o caso da Rede Assaí Atacadista e Extra, por exemplo.

De acordo com Alexandre Rezende, CEO do marketplace cartaodecreditos.com.br, um cartão de crédito de varejo é uma opção para consumidores que buscam praticidade para as compras do final de ano.

“A grande vantagem de um cartão de crédito de varejo é a facilidade de adesão, baixa exigência de renda, além dos descontos exclusivos e facilidades de parcelamento para as compras nas lojas ou plataformas digitais das redes varejistas que emitem o cartão”, comenta.

Porém, engana-se quem acredita que essa estratégia é nova no mercado. Na verdade, os cartões de crédito de varejo já existem há tempos, e são oferecidos por grandes estabelecimentos do varejo para facilitar o acesso às compras.

No entanto, antes de optar pela escolha de um cartão de crédito de varejo, é preciso avaliar as condições com atenção, como alerta o CEO.

“Embora ofereçam facilidade para parcelamento, é importante avaliar todas as taxas cobradas por esses cartões para não prejudicar o orçamento, principalmente com as compras de final de ano”, comenta Alexandre.

