Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 1/11/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as dicas para melhorar a comunicação visual da marca.

A comunicação visual é extremamente importante em qualquer campanha de marketing, mas pode ser ainda mais impactante quando se trabalha com conteúdo visual nas redes sociais. No entanto, criar conteúdo com recursos visuais não é fácil e leva muito tempo. Investir em conteúdo visual pode ser caro para as empresas, especialmente se elas são novas no mercado ou se seu mercado-alvo ainda não o adotou.

Assim, investir em uma estratégia de comunicação visual ajudará a empresa a construir uma marca mais forte e a divulgar uma mensagem. Também ajudará a aumentar o envolvimento do público. Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as dicas para melhorar a comunicação visual da marca.

A primeira dica dada pelo especialista é usar a psicologia das cores no processo criativo. Segundo Darzi, assim, é possível ter algum controle sobre as cores que usa no design, portanto, é interessante certificar de usar cores complementares que funcionem bem juntas para a declaração de marca da empresa. “Além disso, escolha uma cor como dominante e use variações dessa cor no restante do design”, complementa Darzi.

Rodrigo também destaca ser interessante trabalhar com o conceito da proximidade. Para ele, o princípio da proximidade afirma que as pessoas são mais propensas a lembrar de informações quando estão próximas, em vez de quando estão distantes. Por fim, o especialista revela que é essencial contar com a ajuda de uma agência de marketing digital para auxiliar na criação mais assertiva e mais profissional dos elementos visuais de uma empresa.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/