A curva ABC tem sido um diferencial na gestão de estoque

* Por: - 1 de novembro de 2021.

Uberlândia MG 1/11/2021 – Em período de inflação estratosférica estima-se que, quanto maior o estoque, maior o dinheiro acumulado.

Realizar gestão de estoques agrega um alto nível de complexidade para a empresa. Foi-se o tempo de inflação galopante no nosso país, que a única preocupação com relação ao estoque era: “Para onde expandi-lo?”. Atualmente, realizar uma boa gestão de estoque exige conhecimento elevado sobre a área e uso de ferramentas complexas, como a curva ABC.

A dificuldade de abordar o tema deve-se pelo formato econômico e trade-off de tal decisão. Em período de inflação estratosférica estima-se que, quanto maior o estoque, maior o dinheiro acumulado. Isso se deve pelo fato de que se um produto duplicar de preço do dia para a noite, e se você o tem em estoque, o seu custo de manutenção é infinitamente menor do que o lucro pela estocagem.

Como isso não é mais real atualmente, o gestor de estoque tem sempre que se questionar sobre o que faz sentido: imobilização do capital para investir em estoque e ter um ganho ínfimo, ou deixar o dinheiro rendendo em um banco e ter o risco do cliente requisitar o mesmo e não tê-lo.

Essa decisão entra em dois conceitos, o de Backlog e Custo de Oportunidade. O Backlog é quando a empresa não consegue garantir disponibilidade do produto para o cliente, e quando isso acontece, nada garante que ela vai recuperar essa compra em momento futuro, tendo a perda da venda no momento presente e possíveis prejuízos à marca.

Já o custo de oportunidade pode ser observado quando a empresa investe seu dinheiro para se manter um estoque, e logo depois o proprietário do terreno ao lado, que é perfeito para uma expansão, decide finalmente vende-lo, mas precisa do dinheiro agora. Não tendo ele, o empreendedor pode perder uma grande oportunidade.

Conceito de Curva ABC

Curva ABC é uma ferramenta utilizada dentro da gestão de estoques. Ela consiste na priorização de produtos que possuem maior demanda, ou seja, que geram um maior retorno, tendo a separação dos mesmos em três níveis.

Esses níveis consistem no próprio nome da ferramenta. Os produtos A são aqueles que possuem uma maior demanda e representa um alto volume de receita para a organização, é de suma importância a disponibilidade deles para evitar o backlog. Já os produtos B são os intermediários, que é recomendável dar atenção a eles, quanto ao seu nível, mas requer menos investimento que seu antecessor. Por fim os produtos C são os que representam o maior volume de variedade, porém com pouco volume de receita e demanda, como aquela peça de carro que só apareceu um cliente nos últimos seis meses, a atenção e investimento dado são mínimos.

Otimização de estoques

Sabendo que a decisão de ter estoque e não ter é fundamental para a estratégia da empresa, como tomá-la? A ferramenta ABC pode ser um bom norte para essa estratégia organizacional, isso se deve pelo fato dela apontar nitidamente quais os produtos numa ampla gama de diversidade que se deve dar atenção.

Esse tipo de estratégia pode facilmente garantir um melhor investimento em estoque, garantindo disponibilidade, bem como recursos financeiros para eventuais oportunidades mercadológicas.

Conclui-se assim que exige conhecimento para conseguir trabalhar com estoques na atual economia. A curva ABC pode ser uma ferramenta poderosa para indicar para o gestor, quais os produtos que ele deve focar ou não, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva.

