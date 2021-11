Estratégias de negócios podem alavancar o faturamento de empresas

Compartilhe Facebook

* Por: - 1 de novembro de 2021.

Uberlândia MG 1/11/2021 – É fundamental conquistar clientes e uma boa estratégia de marketing é o “ponto-chave” nessa equação.

Se o objetivo do negócio é lucrar, deve-se entender a importância de alavancar o faturamento, principalmente em momentos que a economia geral não acompanha as expectativas de crescimento das empresas. É a hora de “arregaçar as mangas” para conquistar resultados positivos e satisfatórios.

Na maior parte das empresas grande parte dos ganhos são resultado direto das vendas de seus produtos e serviços. É fundamental conquistar clientes e uma boa estratégia de marketing é o ponto-chave nessa equação. Se você quer aumentar a sua lucratividade, acompanhe nossas dicas.

No entanto, para que se possa saber se a estratégia escolhida está dando resultados, é necessário armazenar os dados coletados e analisar a evolução das métricas importantes para a empresa. Para isto, é necessário um sistema de gestão online que auxilie o processo de coleta e análise.

De acordo com Vinícius Moura, CEO do UpGestão: “Isto tudo é possível com um sistema adequado corretamente”.

Ações em datas comemorativas

Determinados períodos do ano são muito propícios para alavancar as vendas. Aproveitar datas como Natal, Dia das Mães, férias, entre outros, pode significar uma diferença grande no faturamento. São ocasiões onde naturalmente o comércio de bens e serviços ganha proporções de crescimento. Mas se deve tomar cuidado para não fazer ações apenas por fazer. Deve-se apostar no que faz sentido para a área e o público em questão.

Lançamentos

Estima-se que, em geral, as pessoas adoram uma novidade. Por vezes não precisa nem ser um novo produto ou serviço muito diferente do habitual. Algumas mudanças que demandam um mínimo esforço já é o suficiente para fomentar a vontade de experimentar. Uma nova embalagem, um novo sabor, uma proposta diferente de utilização. São propostas fáceis de se colocar em prática, mas que chamam a atenção e tem o potencial de alavancar vendas.

É necessário analisa as experiências

Quando se fala de Live Marketing, cuja proposta é levar a experiência do seu negócio para o público. Seja com ações em eventos ou em parcerias com outros locais de grande circulação de pessoas, sair do tradicional ciclo de vendas engaja o cliente e gera identificação com a marca.

Costuma-se expandir os horizontes

Patrocinar e apoiar causas e pessoas que correspondem aos seus valores e conversem com o seu público são ótimas estratégias para atingir novos meios e conquistar clientes. Hoje os influentes tem um destaque cada vez maior nos canais de divulgação, com resultados comprovados de melhoria das vendas. Vale pesquisar.

Fidelização

Em média, o esforço para se conquistar um novo cliente é maior do que o de mantê-lo. Naturalmente, as pessoas tendem a escolher pelo que já conhecem e aprovam. Aposta-se em maneiras de fidelizar o público e dar a ele vantagens de serem parceiros da marca, oferecendo benefícios reais para a recompra.

Visual chamativo

A visão é um dos sentidos mais aguçados nos seres humanos. O bonito naturalmente atrai mais pessoas. Aposta-se em um visual chamativo e desperte o interesse do público com propostas que atraiam os olhares. Seja notável em meio aos concorrentes.

Para além do marketing

As estratégias de promoção de vendas são muito válidas nesse contexto para alavancar o faturamento. Mas é importante ressaltar que muitas outras ações no processo empresarial influenciam no resultado final. Para além do cenário externo e da busca por clientes, atividades administrativas como boa gestão de recursos, plano de negócios estruturados e um ambiente saudável de trabalho também fazem toda diferença em um cenário mais amplo.

