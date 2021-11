O uso das células-tronco na ortopedia e na medicina do esporte

Compartilhe Facebook

Além da longevidade, as terapias trazem perspectivas de mais qualidade de vida e bem-estar nas práticas de atividades físicas

Em fevereiro de 2021, a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº RDC 505/2021, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), definiu novas regras para registros de produtos classificados como terapias avançadas (produto de terapias celulares, de terapias gênicas e de engenharia tecidual) que, segundo o cientista José Ricardo Muniz Ferreira, também responsável pela R-Crio – centro pioneiro na técnica de isolamento, expansão e armazenamento de células-tronco do dente, tecido adiposo e do céu da boca (periósteo do palato), sediado em Campinas (SP), é uma oportunidade de novas perspectivas e de desenvolvimento nessa área para o Brasil.

Ainda, segundo Muniz Ferreira, as células-tronco mesenquimais possuem grande potencial de multiplicação. “Um único dente, por exemplo, pode conter milhares de células e, quando multiplicadas no laboratório, tornam-se milhões. Elas também podem se especializar, com qualidade, em qualquer outra célula de tecidos sólidos do corpo humano, trazendo mais qualidade de vida às pessoas”, garante.

O cirurgião ortopédico Tiago Lazzaretti Fernandes, que atua no grupo de medicina do esporte no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HC-FM-USP) e desenvolve um estudo com células-tronco mesenquimais para a produção de membranas para serem implantadas nas articulações, corrobora com a afirmação de Muniz Ferreira. “A vantagem terapêutica dessas células vem da capacidade que têm de se diferenciar em outros tecidos (adiposo, ósseo e cartilaginoso) e de regular o sistema imune ao seu redor, tornando o ambiente mais propício para o reparo da lesão. As técnicas estão sendo amplamente estudadas por respeitados centros no exterior e no Brasil. A pesquisa desde os laboratórios até os modelos tradicionais para uso em humanos e em ensaios clínicos, o aval da ANVISA e o financiamento para o desenvolvimento de produtos, torna essa tecnologia promissora e com previsão de chegada breve ao mercado.”

Segundo o traumatologista, médico do esporte e membro do Conselho do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Bernardino Santi, ainda há a perspectiva para uso das células-tronco mesenquimais em doenças como a osteomielite (infecção do osso), em perdas ósseas importantes, em fratura cominutiva (quando o osso se quebra em mais de dois fragmentos) e na reconstrução de músculos, ligamentos e tendões. “Em algum momento teremos que tomar esse caminho como forma de tratar. É impressionante que nós, como brasileiros, não sabemos das instituições e profissionais que possuímos no país. Nosso conhecimento em terapias com células-tronco tem décadas e, obviamente, ainda há muito para avançar. No entanto, nossos pesquisadores já dominam essa técnica de ponta. Com isso, há condições de ampliar o arsenal terapêutico para várias situações”, explica.

Para tratamento de uma lesão grave no joelho, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no país, ainda é utilizado o procedimento cirúrgico tradicional. Os avanços com células-tronco mesenquimais, nesse sentido, segundo Santi, permitem que atletas de alto rendimento ou pessoas que se lesionaram nas suas práticas tenham a possibilidade de voltar ao esporte com mais rapidez e menos sofrimento. “Há casos em que esses praticantes, que se machucam e passaram por uma cirurgia invasiva, de lenta recuperação, desistem da sua atividade, já que os tratamentos disponíveis não trazem uma perspectiva boa. Isso faz com que a pessoa não trate corretamente, o que acaba interferindo na sua vida pessoal e até profissional. As terapias com células-tronco também são promissoras para trazer essas pessoas de volta para as suas práticas. O importante, quando se fala em tratamento na medicina do esporte para quem faz esporte por lazer e diversão, que não são atletas de alto rendimento, é pensar na qualidade de vida. Obviamente que os treinos sem dor e sem lesões são mais prazerosos. O objetivo, que é ter mais qualidade de vida, será atingido. Muito além da longevidade, é viver bem e estar feliz. Essa é a minha perspectiva para os próximos anos”, finaliza o médico.

