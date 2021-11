Inovação e tendências em tecnologia impulsionam mercado de segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 1/11/2021 –

Áreas de Pesquisa e Desenvolvimento levam empresas ao crescimento

A sede por inovação é o que impulsiona uma empresa a alcançar novos patamares dentro do seu mercado de atuação. Em um período em que o analógico está migrando cada dia mais para o digital, é essencial estar à frente das tendências e manter-se atualizado sobre as novas tecnologias. Os centros de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, são locais onde especialistas produzem soluções tecnológicas focadas nas demandas atuais do mercado em que uma empresa atua. Um estudo realizado ano passado pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR) em parceria com o Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) indica que a área da tecnologia da informação é uma das que mais recebem investimentos em centros de pesquisa e desenvolvimento de fontes próprias, com taxa de 95%.

A Avantia, especialista em soluções de tecnologia para a área de segurança eletrônica, investe grande parte de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Nesta área de inovação, profissionais criam tecnologias em plataformas de hardware e software baseadas em Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Cloud Computing. Buscando sempre atender seus clientes de forma diferenciada em relação às ofertas comuns, o propósito da empresa é criar soluções e superar desafios para cuidar das pessoas.

Para cumprir essa meta, os sócios da empresa viajam frequentemente para países de tecnologia avançada em busca de novos conhecimentos e atualização. Ao enxergar as tendências do exterior, avaliam como inserir essa tecnologia no mercado brasileiro e se ela se encaixa às necessidades dos consumidores.

Como tendência de inovação, a implementação do 5G no Brasil poderá acelerar o mercado ao qual a Avantia está inserida. “Em 2022, seremos capazes de potencializar a Internet das Coisas (IoT) com a chegada do 5G. A quinta geração de redes móveis tem menor tempo de resposta e maior capacidade de dispositivos conectados, o que implicará em mudanças na forma como a IoT aborda o processamento e armazenamento de dados. A tecnologia permitirá que os equipamentos se conectem simultaneamente e troquem informações entre si, sem necessidade de intervenção humana, criando uma rede de inteligência mais eficiente.”, diz Eduardo Ferreira Lima, um dos sócios e diretor comercial da Avantia.

A digitalização é um facilitador de integração capaz de expandir fronteiras. No caso da Avantia, o crescimento contínuo do setor de tecnologia deve levar a empresa a ocupar a liderança de transformação digital no que diz respeito à segurança inteligente. “Tivemos um crescimento de 40% neste ano e a perspectiva para 2022 é de um aumento de 50%.”, diz Silvio Aragão, sócio fundador da Avantia.

Website: https://www.avantia.com.br/