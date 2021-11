Comunicação acelera crescimento no mercado de infoprodutos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de novembro de 2021.

Santos, SP 3/11/2021 – A Comunicação Magnética é o grande diferencial dos especialistas de 6, 7 ou mais dígitos. Quanto melhor comunicador e mais magnético for, mais alto ele fatura

O mercado de produtos digitais cresceu 103% em 2020 e deve superar esse índice em 2021. Com a oferta de cursos cada vez maior, oratória e técnicas aprimoradas de comunicação otimizam resultados. Novo treinamento chega para magnetizar e turbinar a comunicação de experts.

A pandemia só acelerou o processo de tornar necessidade o que já era tendência. O mercado de infoprodutos cresce vertiginosamente. Só no ano passado, o aumento foi de 103%, segundo a Connect Soluções Digitais, e a expectativa é que esse índice seja superado em 2021, uma vez que o número de produtos digitais não para de crescer. Mais de 4 mil novos produtos digitais são inseridos nas principais plataformas de infoprodutos diariamente (Hotmart, Eduzz e Monetizze).

Em ascensão há quase 10 anos, o mercado de lançamentos nunca esteve tão aquecido. Trancadas em casa, as pessoas descobriram que cursos online seriam uma ótima forma de tornar a pandemia menos desagradável. Segundo a Global Consumer Insights Survey 2020, 45% das pessoas passaram a usar o celular como canal de compras desde que o vírus começou a se propagar no mundo. E isso inclui o mobile learning. A busca de novos universos começou como uma saída para manter a saúde mental durante a emergência mundial e foi além: se tornou uma oportunidade de aprofundamento de aprendizado, descoberta de novos mercados e novas profissões.

Foi questão de tempo para consumidores dos cursos perceberem a oportunidade: também era possível se tornar produtor de conhecimento e ser rentabilizado por isso. O mundo aos poucos descobriu que explorar especialidades e vender conhecimento passou a ser um negócio muito lucrativo. Ou seja, enquanto vários setores da economia quebravam, muita gente garantia sua renda extra compartilhando o seu conhecimento.

Com a forte tendência da humanização das redes sociais, os e-books perdem força a cada dia e os vídeos são o formato preferido dos internautas. Segundo pesquisa da WordStream, conteúdos com vídeos conquistam 3 vezes mais a atenção dos internautas. Fácil de consumir, mas existe uma barreira para produzir vídeos. E essa barreira se tornou o grande diferencial dos players que faturam vários dígitos e daqueles que patinam a cada lançamento, vendo cifras exorbitantes dos outros, sem atingir esses grandes marcos.

“Até o início da pandemia, era preciso basicamente se posicionar diante de uma câmera e dar a sua mensagem, com o mínimo de didática. Muito menos gente fazia isso. Hoje em dia, tudo mudou. Vivenciamos o ‘boom’ das Lives e, a partir daí, muitos gostaram do poder de ter um canal de comunicação nas mãos. Com muito mais oferta de conteúdo, é preciso se diferenciar na qualidade para não ser mais um na multidão”, explica Camila Augusto, que é jornalista e mentora de infoprodutores de alta performance.

Quem entra para o mercado de lançamentos, entra também em um ciclo de muito estudo para começar a ter resultados. Com mais especialistas nesse mercado, a competitividade começa a incomodar – e os dígitos não são conquistados com tanta facilidade quanto no período pré-pandemia. É preciso dominar diversas áreas como copywriting (escrita persuasiva), tráfego (anúncios online), estratégia de lançamentos. E, ao se dedicarem a todas essas áreas, os especialistas não otimizam a sua performance diante das câmeras.

“Porém, se trata de redes sociais. É preciso socializar, e com qualidade. Ter o que chamo de Comunicação Magnética Entregar o que você sabe da melhor maneira possível. Otimizar os pilares que vão fazer você se conectar com seu público, tornar seu conteúdo mais didático, leve, atraente, irresistível, mesmo que você não seja o número 1 do Brasil. As pessoas não compram seu conteúdo, acima de tudo, elas compram o especialista. Por isso, o magnetismo muda o jogo”, garante Camila.

A Comunicação Magnética nada mais é que a técnica para falar diante das câmeras, entendendo a sua oratória de forma única, maximizando seus pontos fortes e otimizando a autenticidade. Após conquistar quase 1600 alunos pelo mundo com a metodologia “Destrave e Grave”, Camila Augusto está prestes a apresentar ao mercado o treinamento online “Expert Magnético”, único treinamento de comunicação para experts otimizarem resultados com infoprodutos. O novo curso reúne as melhores técnicas para falar com as câmeras.

Camila trabalhou 16 anos trabalhando como repórter e apresentadora de TV nas maiores emissoras do Brasil, e mais de 8 anos trabalhando tanto como social media, quanto como infoprodutora e também estrategista de produtos digitais.

“A Comunicação Magnética é o grande diferencial dos especialistas de 5, 6, 7 ou até mais dígitos.”, lembra a treinadora de alta performance.

Antes de lançar o novo treinamento pago, Camila Augusto vai oferecer gratuitamente um curso chamado “Semana da Comunicação Magnética”. Será de 8 a 12 de novembro, sempre às 20h21. As inscrições gratuitas já estão abertas no site: https://camilaaugusto.com/magnetica

Neste treinamento gratuito, Camila vai apresentar os principais pilares da metodologia “Magnetize” e também oferecer os primeiros passos para que experts de todo o país já possam começar a otimizar sua comunicação imediatamente.

Serviço:

Evento gratuito “Semana da Comunicação Magnética”

Data: de 8 a 12 de novembro, às 20h21

Valor: Grátis

Público-alvo: Infoprodutores, agências de lançamento, coprodutores e quem quer entrar no mercado de lançamentos digitais.

Mais informações: instagram.com/camilaaugusto_

Link para inscrições e acesso ao material grátis do evento: https://camilaaugusto.com/magnetica

Website: https://camilaaugusto.com/magnetica