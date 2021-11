Compartilhe Facebook

* Por: - 3 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 3/11/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica os principais motivos para começar a investir em landing pages.

As landing pages são a primeira página de um site que os visitantes veem quando o acessam. Elas são criadas para garantir que haja uma maneira eficaz de converter visitantes em clientes potenciais e clientes.

O processo de conversão se preocupa em convencer os visitantes a fornecer suas informações de contato ou a realizar a ação que se deseja que eles realizem após visualizar a página (um envio de formulário seria um exemplo). O processo de retenção se preocupa em manter os visitantes no site por tempo suficiente para que vejam todo o conteúdo e aprendam sobre a marca.

O primeiro motivo para a empresa começar a investir nessas landing pages é, justamente, o aumento significativo na captação de leads. Para Darzi, elas são especialmente importantes para startups porque permitem que se colete endereços de e-mail e faça com que as pessoas se interessem pelo produto sem investir muito dinheiro.

Em seguida, o especialista destaca ser essencial contar com as landing pages para conseguir dados de contato dos leads e prospects da empresa.

“Usar páginas de destino é a melhor maneira de atingir seu público. Eles são uma forma econômica de adquirir novos clientes potenciais e construir relacionamentos com os clientes por meio dos dados coletados”, afirmou Darzi.

Por fim, Rodrigo chama a atenção para que as empresas contem com uma ajuda especializada de uma agência de marketing digital na criação das landing pages. “Contar com o auxílio de uma agência de marketing digital, por exemplo, pode ajudar a garantir assertividade e qualidade na comunicação e na estratégia de marketing”, finalizou.

