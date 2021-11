Retaguarda em Cena dará “voz” aos bastidores da produção cultural

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de novembro de 2021.

Uberlândia-MG 3/11/2021 –

Evento faz chamada para submissão de trabalhos que versem sobre produção e gestão cultural. As inscrições vão até o próximo dia 10.

Apresentações artísticas sempre ganham os holofotes, quando são apresentadas ao público. Todavia, os processos e métodos que ficam atrás das cortinas, nas coxias e fora dos palcos passam despercebidos da plateia, que não imagina o esforço demandado por uma grande equipe, que fica na retaguarda para sustentar shows diversos, peças teatrais, musicais, etc. Pensando nisso, a Troupe Produções em parceria com o programa de extensão Projeto Escambo da Universidade Federal de Uberlândia – UFU realizará, neste mês, a primeira edição da Mostra Retaguarda em Cena – Mostra de boas práticas, processos e métodos de apoio na produção artístico-cultural.

A Mostra tem o objetivo de promover o desenvolvimento de profissionais e artistas que desempenham as funções burocráticas e de apoio técnico e logístico para a viabilização de espetáculos e funcionamento de espaços culturais e para tanto conta com uma parte científica e outra com atividades formativas.

Interessados em participar da parte científica do evento podem enviar os trabalhos em formato de resumo expandido, podendo ser de ensaios (estudos conceituais), pesquisas concluídas ou em andamento, relatos de experiência, trabalhos técnicos e artísticos. Para se inscreverem os interessados deverão acessar o regulamento na plataforma do evento: https://www.even3.com.br/retaguardaemcena. A inscrição é gratuita e os trabalhos poderão ser submetidos até o dia 10 de novembro para serem avaliados pela comissão científica. As apresentações dos resumos serão realizadas no período de 17 e 19, pela internet, em horário a ser divulgado posteriormente.

As inscrições para submissão dos trabalhos são gratuitas e estão abertas aos profissionais, pesquisadores, estudantes e comunidade em geral, de todo o Brasil, cujos trabalhos estejam alinhados com a temática do evento. Serão aceitos até 02 (dois) trabalhos por autor e deverão dialogar com a proposta do evento, dentro dos seguintes Comitês Temáticos (CT´s): CT 1 – Administração e Gestão Produção Cultural; Planejamento Estratégico; Gestão Financeira; Práticas de Gestão de Artistas e/ou Grupos Culturais e Artísticos; Banco de Dados; Escrita de Projetos; Leis de Incentivo à Cultura; Gestão de Carreira. CT 2 – Apoio técnico e logístico Espaços Culturais e Artísticos; Logística de Viagens; Logística de Montagem de Espetáculos; Cenotécnica; Espaços Culturais; Organização de Festivais de Arte e Cultura.

Com a produção do Grupontapé e sob a curadoria da atriz e advogada Kátia Bizinotto e Felipe Amado – ex-superintendente de fomento da Secult-MG, a Mostra, além de incentivar o estudo e a pesquisa acerca da produção cultural, tem como objetivo de fomentar a discussão e promover o compartilhamento de ideias e informações em relação aos bastidores da produção cultural, e para isso contará com uma programação qualificada que compreende palestras, oficinas e roda de conversa que abordarão temas como Escrita de Projetos, Prestação de Contas, Administração e Gestão, Direitos Culturais.

Esse projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc do Governo Federal, por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).

Divulgação

A comissão científica designada para selecionar os trabalhos tem até o dia 15 de novembro para divulgar os resumos aprovados. “Aqueles que forem selecionados serão publicados nos Anais do evento, desde que realizada a comunicação oral”, informa a curadora.

Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de comunicação oral ou apresentação em vídeo, nos dias, horários e locais previamente indicados pela organização do evento, conforme cronograma a ser divulgado após a seleção.

“É importante que os participantes acessem todo o regulamento para estarem por dentro dos detalhes da Mostra, principalmente em relação às informações das inscrições dos resumos. O regulamento pode ser acessado na plataforma do evento: https://www.even3.com.br/retaguardaemcena“, informa Bizinotto.

As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos deverão ser encaminhadas para o e-mail: retaguardaemcena@grupontape.com.br.

Serviço:

O quê: Retaguarda em Cena – Mostra de boas práticas, processos e métodos de apoio na produção artístico-cultural

Quando: 17 a 19 de novembro de 2021

Inscrições para submissão de trabalhos: 01 a 10 de novembro de 2021

Link para Inscrição e Regulamento: https://www.even3.com.br/retaguardaemcena

Informações: retaguardaemcena@grupontape.com.br

Website: https://www.even3.com.br/retaguardaemcena