Como eliminar mofo e bolor da despensa de uma forma eficaz

São Paulo, SP 3/11/2021 – Os desumidificadores, controlam por completo a umidade em qualquer local, livrando o ambiente de ácaros, bactérias e fungos (bolor e mofo).

O controle de umidade em ambientes residenciais é de extrema importância. Um dos locais que mais necessitam desta conservação são as despensas, pois como armazenam alimentos, é essencial a preservação contra o mofo, fungos, bolor, entre outros. Para isso, é fundamental a presença de um desumidificador de ar, que consiga resolver quaisquer problemas de umidade neste ambiente.

A despensa é um dos lugares mais importantes da casa. E a explicação para isso é bem simples: bons alimentos são sinônimo de saúde, portanto, devem estar sempre em perfeitas condições de consumo. Para isso, é fundamental que sejam armazenados de forma correta em locais que ofereçam condições para sua conservação, do contrário, podem se deteriorar por bolor.

O Penicillinum é o tipo de fungo que contamina os alimentos. Conhecido como bolor de pão, contamina também frutas e queijos . Em geral, tem uma aparência esverdeada, mas o mal que pode causar não é apenas aparente.

A ingestão de alimentos com bolor, por exemplo, pode resultar em dores estomacais, vômitos, dores abdominais, alergias e intoxicações alimentares. Pode, em muitos casos, causar problemas graves de saúde. Importante notar que quando se está diante de um alimento com bolor, este precisa ser descartado por completo, não bastando eliminar apenas a parte com bolor.

Segundo o biomédico Roberto Martins Figueiredo, popularmente conhecido como Dr. Bactéria, quando um alimento tem marcas de mofo, todo o restante pode estar contaminado por toxinas.

“O fungo não é composto apenas pela parte visível. Quando é possível observá-lo na superfície do alimento, sua colônia já está bem desenvolvida na parte de dentro. É lá que são produzidas as substâncias nocivas, chamadas de micotoxinas, que variam de acordo com a espécie do fungo”, alerta o biomédico.

bronquite e Além dos problemas causados pela ingestão do bolor, ao ser inalado, ele também pode ocasionar crises respiratórias e doenças como rinite alérgica asma . Por isso, é importante manter o ambiente longe dele e isso só é possível quando a umidade fica controlada.

A despensa é um local que precisa de atenção, pois é foco de proliferação de microrganismos, e normalmente nesses ambientes há excesso de umidade.

Acima de 60% de umidade, a proliferação de fungos no ambiente pode aumentar até 40 vezes mais. Por isso, é recomendável que a umidade seja mantida entre 50% e 60% conforme determina a Organização Mundial da Saúde (OMS)

A recomendação de especialistas é a de que alimentos sejam sempre guardados em locais sem umidade para manter a conservação adequada. É comum que muitas pessoas recorram a receitas caseiras com o intuito de eliminar o bolor, como usar vinagre branco, bicarbonato e outros. Essas medidas, entretanto, são paliativas se o problema não for realmente resolvido, ou seja, se a umidade não for controlada. desumidificador de ar é o mais indicado para estes casos, deixando o ambiente livre de microrganismos que podem prejudicar a qualidade dos alimentos e consequentemente a saúde. Os desumidificadores, controlam por completo a umidade em qualquer local, livrando o ambiente de ácaros bactérias e fungos (bolor e mofo).

