Desafio Like a Boss seleciona ganhadoras para representar o Brasil no GITR

3 de novembro de 2021.

Florianópilis, SC 3/11/2021 – Juntamos o SLAB a maior competição de startups do Brasil com a maior competição global de startups que é o GITR – Rodrigo Paolilo, presidente do Inova Mais

Startups Aarin, Datlo e Netword Agro são vencedoras e garantem vaga na grande final do MeetUp Global do Get In The Ring

O Sebrae e o Instituto Inova Mais realizaram durante a programação do Startup Summit 2021 a final do Desafio Sebrae Like a Boss (SLAB) com 24 startups de 10 estados brasileiros, que competiram para representar o Brasil no MeetUp Global do Get In The Ring – maior competição de startups do mundo. Aarin, Datlo e Netword Agro foram as grandes campeãs do Desafio e o resultado foi anunciado no encerramento do Startup Summit 2021.

A startup Aarin foi a grande vencedora do Desafio Like a Boss. Datlo e Netword Agro ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na competição, que contou com 24 empresas em sua etapa final. O Desafio Like a Boss é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com o Instituto Inova Mais, que tem como foco dar visibilidade nacional e internacional para empresas inovadoras do ecossistema brasileiro. As startups seguem na disputam, agora representando o Brasil no MeetUp Global do Get In The Ring que acontece em 2022.

A representante da grande vencedora, Tici Amorim, afirma que a participação no Like a Boss foi desafiadora e significativa, ressaltando a força da mulher no empreendedorismo. “Estar aqui, como única mulher vencedora, é bastante significativo. Essa imagem vai dizer muita coisa. Eu sou nordestina, mulher e tenho toda a capacidade que qualquer homem do mercado financeiro também tem”, comemorou a empreendedora, que é uma das quatro mulheres fundadoras da startup.

Aarin, primeira plataforma de pagamentos especializada em Pix e Openbank, tem como proposta de valor fazer com que qualquer empresa possa prestar serviço financeiro, sem que precise se tornar um banco. Tici comenta que 80% do time da startup é composto por mulheres e comemora a representatividade no evento. “São cinco diretores, quatro são mulheres, é muita representatividade aqui em cima do palco, de toda uma geração que lutou para estarmos aqui hoje. Agora estamos lutando para que venham mais. Quero mais mulheres aqui”, ressaltou a empresária.

Naama Mendes, representante da Datlo, classificada em 2º lugar, destacou a importância de participar do processo e o apoio do Sebrae. “Foi muito legal. Como sempre, o Sebrae tem nos apoiado em todo o processo. Toda a preparação para estarmos no Summit, treinamento de Pitch, até podemos subir no palco, nos sentindo extremamente preparados. Isso é o reconhecimento do trabalho e apoio realizado pelo Sebrae”, diz Naama. Datlo é uma plataforma de geointeligência que utiliza algoritmos de Machine Learning e I.A. para otimizar a eficiência de equipes de venda.

Marcos Ferronato, representante da Netword Agro também comemorou o resultado. “Foi uma experiência incrível. Estar representando o Brasil nesses eventos e junto com o Sebrae é muito importante para nós. Tudo isso que fizemos tem a mão do Sebrae e é muito emocionante realizar tudo isso juntos”, ressaltou. Netword Agro é um sistema inteligente de monitoramento de solos e lavouras para prevenção de pragas, doenças e daninhas.

A Coordenadora Nacional de Startups do Sebrae, Natália Bertussi, destacou a importância do SLAB. “Essa iniciativa do Sebrae se consolidou com uma das mais importantes competições de startups do Brasil. Esse é um momento muito importante para estes empreendedores, que conquistam uma oportunidade para exporem suas ideias e ampliarem a visibilidade de seus negócios. Empresas que venceram em edições anteriores, alcançaram enorme visibilidade em competições internacionais e isso contribui para posicionar o Brasil como um país inovador”, comemora.

“O Inova Mais tem muito orgulho de liderar esta iniciativa com o Sebrae Nacional juntando novamente a maior competição de startups do Brasil, que é o Sebrae Like a Boss, com a maior competição global de startups que é o Get In The Ring. Foi uma disputa acirrada entre as 24 melhores startups selecionadas em todo o país até alcançarmos estas três finalistas. Agora, seguimos na jornada de internacionalização proporcionando conexões e oportunidades internacionais, além de proporcionar apoio de especialistas e mentores para acelerarem suas startups.”, reforça Rodrigo Paolilo, Presidente do Instituto Inova+.

Startup Summit 2021

Realizado nos dias 14 e 15 de outubro, de forma híbrida, com transmissão online e palcos presenciais em Florianópolis (SC), o Startup Summit chega a sua 4ª edição consagrado como um dos maiores eventos de inovação do país. Este ano foi palco da final do Desafio Sebrae Like a Boss (SLAB) – uma estratégia da instituição voltada a contribuir com o desenvolvimento das startups brasileiras e com a inclusão dessas empresas no mercado nacional e internacional, fortalecendo esse ecossistema, realizado pelo Sebrae e Instituto Inova Mais. O evento foi estrategicamente dividido em eixos de assuntos do interesse dos participantes, tais como, vendas, investimentos, relacionamento com clientes, marketing, cultura, IPO, produtos, talentos, entre outras. Além dos palcos com painelistas, o Startup Summit promoveu espaços para encontro e relacionamento dos atores do ecossistema de inovação brasileiro.

Desafio Like a Boss (SLAB), Get In The Ring (GITR) e Inova+

O Desafio Like a Boss compreende, além da competição com premiações, uma série de ações voltadas para o estímulo às startups em contextos de atuação nacionais e internacionais. Ao longo do ano já foram realizadas diversas atividades buscando o desenvolvimento das empresas para melhor atuação no mercado dentro e fora do país. Estas etapas estaduais funcionam como seletivas de startups do Brasil para se apresentarem para uma banca avaliadora composta por investidores, aceleradoras, grandes empresas, entre outros players do ecossistema de inovação. Neste ano a grande final aconteceu com o GITR, uma oportunidade global de startups de diferentes estágios ganharem visibilidade e credibilidade ao vencerem a seletiva nacional e garantir o seu espaço no MeetUp Global. Cerca de 80 países e mais de 10.000 startups já participaram da competição global que agora, com o Instituto Inova Mais, organização sem fins lucrativos no ecossistema empreendedor e de inovação no Brasil e no mundo, une esforços atuando como parceiro na estratégia do Sebrae Nacional para capacitação e inclusão de startups brasileiras no mercado nacional e internacional através de conexões e oportunidades com diversos players e países.

