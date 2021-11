Professores de Educação Física podem se tornar donos de escolas de futebol

Compartilhe Facebook

4 de novembro de 2021.

São Paulo 4/11/2021 – O projeto também contempla um curso de aperfeiçoamento para o aprendizado da metodologia da Inter de Milão.

Iniciativa da Inter Academy Brazil, escola oficial da Inter de Milão, possibilita que, com baixo investimento, o profissional tenha seu próprio negócio com a bandeira do clube italiano.

A Educação Física é a segunda carreira mais procurada nas universidades do país. Dados do Censo Nacional de Educação apontam que 35 mil professores se formam por ano no Brasil.

A falta de vagas no mercado de trabalho e a baixa remuneração são os principais obstáculos enfrentados por esses profissionais, além da falta de estrutura para o desenvolvimento do trabalho.

Dados da pesquisa “Escola, Movimento e Esporte: Cenário de Desenvolvimento Humano Integral”, feita pelo Instituto Península em parceria com a consultoria Plano CDE aponta que a precariedade de materiais e infraestrutura esportiva nas escolas é o principal empecilho para a oferta adequada de aulas de educação física. Para contornar o problema, um terço deles (32%) leva seu próprio equipamento de casa para a escola. Outros 29% promovem com os alunos atividades de reciclagem de materiais para uso na educação física.

Nesse cenário, a Inter Academy Brazil, rede oficial de escolas de futebol da Inter de Milão, lançou um projeto para democratizar o acesso dos professores de educação física ao mercado de trabalho.

A iniciativa possibilita que, com baixo investimento, o profissional tenha sua própria escola de futebol Inter Academy. Basta encontrar um campo ou quadra para as aulas. “Não cobramos taxa de franquia, mas apenas o valor necessário para a compra dos materiais de treinamento, que serão propriedade do professor e a verba para compra da identidade visual da Inter”, afirma o CEO da Inter Academy, Marcelo Bernardo. Ele acrescenta que vários professores optam por convidar amigos que queiram investir para serem sócios: “o amigo entra com o investimento e o professor com o trabalho”, explica.

O projeto também contempla um curso de aperfeiçoamento para o aprendizado da metodologia da Inter de Milão. De acordo com Bernardo, a qualificação dos professores é um dos pilares da Inter Academy Brazil, que conta com 60 unidades em 15 Estados pelo país.

Website: http://www.interacademybrazil.com.br