Tecnisa S/A – Fato Relevante – Mudança na Diretoria e CA

A TECNISA S.A. vem informar que em reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de novembro de 2021 (“RCA”), foram aprovadas, (i) a saída do Sr. Joseph Meyer Nigri do cargo de Diretor Presidente.

TECNISA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n° 08.065.557/0001-12

NIRE 35.300.331.613

FATO RELEVANTE

A TECNISA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicolas Boer, 399, 5º andar, unidade 5025, Jardim das Perdizes, CEP 01140-060, Jardim das Perdizes, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.331.613, inscrita no CNPJ sob o nº 08.065.557/0001-12, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 2043-5, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código “TCSA3” (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e nos termos e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar o quanto segue.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de novembro de 2021 (“RCA”), foram aprovadas, (i) a saída do Sr. Joseph Meyer Nigri do cargo de Diretor Presidente e, em substituição, a eleição do Sr. Fernando Tadeu Perez como Diretor Presidente da Companhia; (ii) a saída do Sr. Fernando Tadeu Perez do cargo de conselheiro de administração e, em substituição, a eleição do Sr. Joseph Meyer Nigri como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a indicação do Sr. Joseph Meyer Nigri ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com a permanência do Sr. Ricardo Barbosa Leonardos como membro do Conselho de Administração.

O Sr. Fernando Tadeu Perez é formado em administração de empresas, com MBA pelo INSEAD – – European Institute of Business Administration, tendo exercido cargos de Vice-Presidente de Recursos Humanos da Volkswagen América do Sul e de Diretor Executivo de Recursos Humanos do Conglomerado Itaú, com experiência nacional e internacional em fusões e aquisições, mudanças culturais, gestão de pessoas, relações do trabalho e negociações sindicais. Atualmente é sócio da FPerez – Performance pelas Pessoas, consultoria empresarial focada em alavancar a performance das organizações pela mobilização dos colaboradores e exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2016.

O Sr. Joseph Meyer Nigri atuou como diretor da Companhia desde 2007, tendo ingressado na Tecnisa Engenharia em 2002 e assumido o cargo de Diretor Adjunto de Novos Negócios em junho de 2006. O Sr. Joseph Meyer Nigri é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, tendo cursado em 2012 o programa Owner/President Management (OPM) da Harvard Business School. O Sr. Joseph participa atualmente como Diretor de Relações Comunitárias da Federação Israelita do Estado de São Paulo – FISESP.

O Sr. Joseph permanecerá atuando no dia a dia da Companhia, coordenando os Comitês de Pessoas, Conduta e Investimentos. A Estratégia de Negócios da Companhia não será alterada por esta mudança da Administração.

A Companhia agradece ao Sr. Joseph Meyer Nigri pela dedicação nestes mais de 14 anos, dos quais a maioria atuando como diretor da Companhia. A transição na gestão será gradual e Sr. Joseph permanecerá apoiando a Diretoria e contribuindo para a completa sucessão do cargo ao seu substituto, agora como membro do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 4 de novembro de 2021.

Flávio Vidigal de Cápua

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Departamento de Relações com Investidores

Telefone: (11) 3708-1162

E-mail: ri@tecnisa.com.br

Website: www.tecnisa.com.br/ri

Website: http://www.tecnisa.com.br/ri