Cremação de pets se apresenta como tendência no Brasil

4 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 4/11/2021 – Quando o animal morre, o tutor se vê com a responsabilidade de fazer uma despedida digna e honrosa, como a cremação

O número de animais nos lares brasileiros cresceu 30% durante a pandemia; especialista explica como funciona a cremação de pets

Adotar um pet foi a saída para grande parte dos brasileiros que se viram, de uma hora para a outra, em uma situação de confinamento por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a pesquisa Radar Pet 2021, realizada pela Comac (Comissão de Animais de Companhia), houve aumento de 30% no número de animais em lares brasileiros durante o isolamento social.

Em 2020, a edição anterior do levantamento já havia identificado que os pets estavam presentes em mais de 37 milhões de domicílios do país, com 54 milhões de cachorros e quase 30 milhões de gatos, de diversas raças, totalizando 84 milhões de animais de companhia.

Claudio de Luna, CEO da Luna Assist – grupo de empresas do ramo funerário estabelecido no formato digital -, acrescenta que, assim como a presença dos pets nas casas dos brasileiros teve uma crescente no período analisado, a procura por modalidades como a cremação no caso dos óbitos dos animais também se tornou expressiva.

“Os pets se tornaram parte da família de grande parte das pessoas. Por isso, quando o animal morre, o tutor se vê com a responsabilidade de fazer uma despedida digna e honrosa, como a cremação”, afirma.

Especialista explica as características da cremação de pets

Luna afirma que empresas do setor funerário realizam a cremação de pets seguindo os mesmos parâmetros da cremação de seres humanos.

“É o mesmo procedimento, pois sabemos da importância do pet para a família. O animal aguarda em uma câmara fria até ser cremado. No ato da retirada, é feita a identificação junto aos dados do tutor, que seguem com o corpo até o momento da cremação e retirada das cinzas do forno crematório. Todos os procedimentos devem ser feitos com o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)”, explica.

O especialista acrescenta que os serviços de cremação se estendem para além de cães e gatos, o que inclui todos os tipos de pets. “O mercado de animais exóticos vem crescendo muito. Já fizemos a cremação de minibode, porquinho da índia, ouriço, passarinhos, coelhos, entre outros de pequeno porte”.

Além da cremação, Luna afirma que as principais empresas do mercado oferecem suporte para as famílias. “Buscamos entender a necessidade do tutor de conversar, chorar, ou até mesmo receber um atendimento psicológico”.

Segundo pesquisa realizada pela SNA (Sociedade Nacional da Agricultura), 61% dos tutores consideram os pets como um membro do lar. “Por isso, é natural que a perda do animal desencadeia um processo de luto, que deve ser reconhecido e vivido sem culpa”, afirma.

O CEO da Luna Assist chama a atenção para o fato de que, em momentos de dor como a perda de um pet, é necessário prestar atenção às empresas que oferecem a prestação do serviço. “Diversas clínicas veterinárias, em tese, oferecem a cremação, mas incineram os animais com outros resíduos. Outras empresas chegam ao ponto de descartar o corpo no lixo, alegando para a família que a cremação ocorreu como contratado”.

Uma pesquisa realizada em 2019 pelo IGc (Instituto de Geociências da USP (Universidade de São Paulo), indicou que, na cidade de São Paulo, 60% dos animais domésticos mortos são depositados em terrenos baldios, quintais, jardins ou sítios, 7% são colocados em sacos de lixo, 20% são entregues a Prefeitura ou abandonados na rua e apenas 13% são entregues a um veterinário – o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) da Prefeitura de São Paulo estima que 127 mil mortes de animais ocorram todos os anos.

Luna destaca que, antes de fechar um negócio com qualquer empresa, é necessário verificar se é legalizada e se possui, de fato, um forno de cremação para animais.

“É importante procurar por uma empresa séria, que preste o serviço de cremação especializado, onde o último adeus ao pet seja marcado com todo respeito, amor e carinho que ele merece”, conclui.

