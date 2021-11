Escola de Gastronomia Chef Gourmet inaugura primeira franquia em SP

Compartilhe Facebook

4 de novembro de 2021.

Campinas/SP 4/11/2021 – A franquia chega à região com objetivo de capacitar profissionais e atender entusiastas da Gastronomia

Empreendimento focado na formação de chefs de cozinha chega a Campinas no dia 13 de novembro

Ensinar a Gastronomia na prática é o objetivo da Escola de Gastronomia Chef Gourmet, que inaugurará a primeira unidade no estado paulista, no dia 13 de novembro, na cidade de Campinas/SP. A franquia chega à região com objetivo de capacitar profissionais e atender entusiastas da Gastronomia. Com quase 500 m² e dois andares, a Chef Gourmet Campinas oferecerá uma infraestrutura ampla e moderna para proporcionar aulas dinâmicas e permitir que os alunos vivenciem o dia a dia da profissão já em sala de aula.

À frente do empreendimento está o proprietário Mauricy Bizatto, engenheiro e empreendedor. “Estava procurando um negócio sólido, com rentabilidade e em um mercado em crescimento e não saturado. Encontrei a Chef Gourmet e verifiquei que Campinas ainda não tinha uma unidade”, conta. Ele ainda explica o motivo pelo qual escolheu a cidade para receber a primeira unidade da rede em São Paulo. “A cidade é um polo abastecedor da região e, por isso, nada melhor que Campinas para iniciar as operações da Chef Gourmet no interior de SP”, destaca Bizatto.

Entre as metas do negócio, está a projeção de atender centenas de alunos até o final do próximo ano. “Nossa expectativa é atender mais de 500 alunos até o final de 2022”, pontua o proprietário. Ao mesmo tempo, a Chef Gourmet Campinas irá gerar 12 vagas de emprego, com processo seletivo ainda em andamento. As matrículas para os cursos abrirão no dia 15 de novembro.

Inicialmente, a escola oferecerá mais de 10 cursos para atender profissionais da área e pessoas que têm a Gastronomia como hobby. Os cursos ofertados pela escola serão: Chef de Cuisine, Chef Cuisine Jr., Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Boucherie, Sommelier Profissional, Bartender Profissional, Gestão de Negócios, Inglês Cultural, Cozinha por Hobby, Panificação e Confeitaria por Hobby e Sommelier por Hobby. Entre as principais apostas do proprietário estão os cursos de Chef de Cuisine e Chef Boucherie. “Acredito que o mercado da região necessita de profissionais capacitados na área gastronômica e o curso de Chef de Cuisine, por exemplo, oferece uma formação completa, abordando cozinha, gestão e inglês gastronômico”, explica Bizatto.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, telefone (11) 9 8859-7967 ou Instagram www.instagram.com/chefgourmetcampinas. A Chef Gourmet Campinas está localizada na Avenida Brasil, 1335, no bairro Jardim Chapadão.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br