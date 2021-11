Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2021.

Existem muitas vantagens de morar em um condomínio de casas de luxo ou de apartamentos em uma grande cidade do Brasil. Ainda assim, muitas pessoas não se convenceram de se mudar para um condomínio, permanecendo em suas casas tradicionais. No entanto, essa tendência de morar em um imóvel só, sem a infraestrutura comunitária de um condomínio, tem diminuído a passos largos.

Se você não acredita, basta olhar para os números. Hoje em dia, existem mais residências em prédios em São Paulo do que em casas. E isso é só o começo, com cada vez mais projetos de condomínios sendo construídos em todas as cidades. Os grandes centros urbanos serão espaços para se morar em prédios e outros tipos de condomínios fechados.

Se você ainda não se convenceu ou teme esse cenário, nós listamos algumas vantagens de morar em um condomínio que farão você mudar de ideia. Siga a leitura para saber quais são!

5 vantagens de morar em um condomínio

1. Maior segurança

Uma das questões mais importantes quando se busca uma nova casa ou apartamento é a segurança. O lar deve ser um lugar onde não há preocupações com assaltos, invasões e outros crimes, principalmente quando a família é composta por crianças também.

Morar em condomínio significa vigilância 24 horas na portaria, registro da entrada e saída de todos os visitantes e uma área fechada, exclusiva para moradores, longe das avenidas movimentadas e circuito de carros, livre para as crianças adquirirem independência de andar na região com segurança.

2. Mais interação com a comunidade

Criar um círculo de amizade e coleguismo entre os vizinhos é uma boa prática que foi abandonada com a chegada da grande urbanização. Já no condomínio, é possível retomar este costume que só traz benefícios.

Fazer parte de uma comunidade combate a solidão e doenças que vêm com ela como a depressão e o estresse. Conhecer quem mora ao seu lado também promove a confiança e a segurança, e pode salvar vidas em caso de necessidade.

Se você tem filhos, busque um condomínio voltado para famílias com crianças, assim eles podem fazer novos amigos e desenvolver partes importantes do crescimento como empatia, bondade e respeito pela diversidade, além de se divertirem brincando com outros da mesma idade.

3. Padrão de vida elevado

Condomínios costumam oferecer benefícios que não estão presentes para quem mora em casa, como academia, brinquedoteca, área de lazer. Alguns deles podem chegar a disponibilizar sala de cinema comunitária, bosque, e até minimercado e feira a preços mais acessíveis.

Ter todos esses ambientes à disposição para uso estimula a prática de esportes, o contato com a natureza, a diversão entre família e amigos, melhores hábitos alimentares e o distanciamento do estresse da poluição e trânsito, conferindo melhor qualidade de vida para os moradores.

4. Praticidade

É muito mais gostoso viver quando a solução de suas necessidades estão ao seu alcance, e os condomínios provêm isso. Para quem mora em grandes cidades, pode-se perder muito tempo no trânsito só para ir até o mercado, quanto mais ir à academia, ao parque ou ao clube. Além dos outros problemas como encontrar um local para estacionar, pagar as taxas de estacionamento e associação para desfrutar de simples prazeres como ir à piscina ou fazer um churrasco com a família.

Já em um condomínio fechado, onde é possível ter todos esses serviços à disposição, basta andar um pouquinho para chegar ao seu destino, sobrando muito mais tempo e ânimo para desfrutar das horas de lazer.

5. Valorização no longo prazo

Uma importante vantagem a se comentar sobre os condomínios é a sua valorização de longo prazo. Existem muitos motivos que fazem com que os imóveis nesses ambientes se valorizem mais.

A começar, claro, pela possibilidade de comprá-los na planta. Afinal de contas, os projetos de condomínio e lançamentos são constantes nas grandes cidades. Se você comprar um apartamento desses na planta, poderá acompanhar sua valorização até 30% assim que ele for entregue. Nada mal, hein?

Além disso, imóveis mais novos se valorizam muito mais do que imóveis velhos, que normalmente são casas. Some isso ao fato de que infraestruturas como brinquedoteca, piscina e quadra são sempre desejados e há mais valorização ainda.

Por fim, as comodidades da vida em um condomínio tendem a atrair cada vez mais pessoas, o que naturalmente valoriza os imóveis locais. Basta ver como,de 2009 para cá, a valorização média dos imóveis no Brasil foi de mais de 200%.

Agora que você já viu essas vantagens de morar em um condomínio, responda com honestidade: não ficou com vontade de morar em um? É claro que você terá alguns pontos negativos a lidar, porém também existem pontos negativos em uma casa sem essa infraestrutura ao seu lado. Portanto, não perca mais tempo preso ao passado e procure por opções de imóveis em condomínios para se mudar agora mesmo.

Gostou do conteúdo?