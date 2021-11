Alguns dos melhores destinos do país para solteiros

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2021.

Ao contrário do que alguns podem pensar, viajar por aí e se divertir não é algo que exige companhia de terceiros. Afinal, é completamente possível ser feliz sozinho, independente do lugar que você pretende viajar. No entanto, existem alguns destinos mais propícios do que outros, que são perfeitos para quem está solteiro. Mas, sabemos que a escolha nem sempre é fácil, visto que o Brasil conta com praticamente infinitos destinos para serem explorados. Então, pensando nisso, para te ajudar, no post de hoje vamos falar quais são os melhores destinos do país para os solteiros.

1. Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina

A Praia Brava em Itajaí é considerada um dos lugares mais badalados e charmosos de Santa Catarina, com uma beleza estonteante e diversas opções de lazer. Com algumas das melhores baladas do mundo, o local recebe constantemente famosos e artistas que buscam se divertir e aproveitar os dias de descanso. Inclusive, muitos deles procuram por apartamentos à venda na Praia Brava em Itajaí a fim de realizar investimentos. Isso porque, essa região vem se valorizando cada vez mais, além de possuir excelente infraestrutura para visitantes e moradores. Por isso, conversar com uma imobiliária na Praia Brava em Itajaí é uma boa oportunidade para alavancar seus investimentos.

Mas, se você pretende apenas curtir por alguns dias essa região, não deixe de aproveitar suas águas agitadas, descansar na areia, saborear boas refeições, além de curtir sua vida noturna agitada.

2. Campos do Jordão, São Paulo

A apenas 170 km de São Paulo, Campos do Jordão é uma excelente cidade para quem quer aproveitar o frio, sendo que as temperaturas médias anuais ficam em torno de 17 ˚C. Com vistas incríveis para a Serra da Mantiqueira, a cidade é bem diversa e atende aos mais diferentes públicos, sendo perfeita para relaxar, se distrair e saborear os incríveis chocolates. Além disso, você também pode visitar as cervejarias da região e aproveitar os bares e baladas que costumam ficar bem cheios.

3. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

A capital carioca é, sem dúvidas, um dos lugares mais procurados por solteiros que querem se divertir, oferecendo o melhor quando falamos de baladas, curtição e muita natureza. Além de se divertir na boemia Lapa e na roda de samba da Pedra do Sal, para quem gosta de agito e balada, também existem boas opções, principalmente no Leblon e Barra da Tijuca.

4. Guarapari, Espírito Santo

Com mais de 30 praias para aproveitar durante o dia, Guarapari também é recheada de opções durante à noite, sendo ideal para quem quer se divertir e conhecer gente nova. Famosa por sua vida noturna agitada, a cidade oferece muita música ao vivo em seus bares, assim como conta com boas baladas e que, inclusive, são referências turísticas. Não deixe de conhecer a Lua Azul, Multiplace Mais e Arena Pedreira.

5. São Thomé das Letras, Minas Gerais

Minas Gerais é um estado conhecido por sua riqueza gastronômica e muitas vezes associado à vida pacata. No entanto, engana-se quem pensa que solteiros não podem aproveitar a região. A cidade de São Thomé das Letras, localizada a cerca de 350 km de Belo Horizonte, oferece diversas atrações interessantes, como: apreciar o pôr-do-sol na Pedra da Bruxa, passear pelo centrinho, visitar as diferentes cachoeiras e, claro, se deliciar com a culinária mineira.

6. Florianópolis, Santa Catarina

A Ilha da Magia é um dos melhores destinos para solteiros, possuindo vida noturna bastante agitada com diversas opções de lazer, agradando desde os amantes de música eletrônica até os que gostam de sertanejo, rock e samba. São mais de 40 praias, mas para os solteiros, a badalada Jurerê Internacional não pode ficar de fora do roteiro, contando com diversas casas noturnas e muito agito.

7. Morro de São Paulo, Bahia

Se você procura por agito, mas também quer descansar, Morro de São Paulo é o lugar ideal, localizada na Ilha de Inharé. Ela realiza luaus praticamente todos os dias durante o verão, além de contar com baladas muito interessantes para o after party, como Pulsar Disco e Toca do Morcego. Na ilha você não vai encontrar nenhum carro, ajudando a natureza e também sua rotina de viagem, principalmente para quem quer se divertir nos vários bares da orla da Segunda Praia.

8. Praia da Pipa, Rio Grande do Norte

A 80 km de Natal, a Praia da Pipa está localizada no município de Tibaú do Sul e fica cada vez mais conhecida e adorada, principalmente por estrangeiros. Além de diversos quiosques e bares divertidos, você também vai encontrar baladas incríveis na Avenida Baía dos Golfinhos. Por receber muitos surfistas e praticantes de kitesurf, ela também promove ótimas experiências com esportes em meio à natureza.

Então, agora que você sabe quais são os melhores destinos brasileiros para solteiros, já pode escolher qual será sua próxima viagem. Lembre-se de criar um bom planejamento para garantir os melhores preços, ofertas e experiência durante seu período de descanso.