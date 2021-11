Ida e volta: viaje de Montes Claros para o RJ por apenas R$ 404; veja mais promoções de passagens aéreas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 4 de novembro de 2021.

As companhias aéreas prepararam super promoções para quem pretende viajar a partir de fevereiro de 2022. Pela Azul, por exemplo, as passagens de ida e volta para Belo Horizonte, em voo direto, podem ser adquiridas por apenas R$517. Para Florianópolis (SC), o investimento é de R$869 no voo da Azul (Ida) e Gol (volta); para Uberlândia o viajante encontra bilhetes por R$597 e para Guarulhos por R$516 no voo da Azul.

Para viajar em março para o Rio de Janeiro o preço das passagens fica por R$404 no voo da Azul (veja detalhes na imagem abaixo), para Salvador (BA) por R$815 no voo da mesma companhia e para Brasília (DF) por R$908 no voo da Gol.

Em abril, as passagens no voo da Gol para Goiânia (GO) podem ser compradas por R$704 e para Recife (PE) por R$1072 no voo da Azul(ida) e Gol(volta). Vale ressaltar que todos os valores incluem as passagens de ida e volta, mais as taxas de embarque.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

