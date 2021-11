Marketing Digital cresce no Brasil: entenda os números

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2021.

O número de empresas que buscam por planos de Marketing Digital para contratar e ampliar a sua exposição online só aumenta. Isso tem feito com que o segmento de Marketing Digital cresça no Brasil em níveis significativos, cada vez alcançando mais mercados, gerando mais resultados e, o mais importante, permitindo que os pequenos possam competir cara a cara com os grandes.

Afinal de contas, um dos grandes benefícios quando o Marketing Digital cresce no Brasil é que as empresas de pequeno porte podem disputar o mercado relativamente em iguais condições com os grandes players do mercado, já que o digital é muito mais barato e segmentado, aumentando a eficácia das ações. Por exemplo, uma concessionária pequena pode fazer anúncios focalizados em sua região e vender mais naquela área do que um grande player com abordagem mais nacional.

Quer entender por que o Marketing Digital cresce no Brasil e o que os números do setor indicam? Então siga a leitura do artigo abaixo com atenção!

Marketing Digital cresce no Brasil: o que os números dizem

Microempresas em alta

Todo setor só pode crescer quando a demanda pelos seus serviços ou produtos aumenta também. Por exemplo, os cinemas só registrarão crescimento nas bilheterias quando os consumidores se empolgarem com os novos lançamentos em filmes. O setor de carros só aumentará as vendas quando os consumidores desejarem mais os automóveis ofertados.

Essa é a lógica em todos os segmentos e não seria diferente no Marketing Digital. No entanto, quem alimenta a demanda no setor? São as novas empresas, especialmente as de micro e pequeno porte (que compõem 99% do mercado nacional).

Atualmente, as microempresas têm crescido em quantidade surpreendente. Somente em 2021, o aumento de abertura de novos negócios desse tipo foi de 46% no primeiro semestre, mostrando uma recuperação significativa após a pandemia do novo coronavírus.

Esse crescimento no número de empresas abertas alimenta justamente o mercado de Marketing Digital, já que esses negócios precisam do apoio de especialistas na área para conseguir arranjar clientes e ter um bom início de atuação no mercado.

E-commerce em alta

O setor de e-commerce no Brasil segue em franca expansão. São pouquíssimos os mercados ou subnichos que conseguem ter um desenvolvimento tão forte quanto o das lojas digitais.

Em 2020, o setor angariou 13 milhões de novos consumidores, que nunca tinham feito uma compra online antes. Em 2021, já cresceu mais 31% até o momento.

Para ajudar a alimentar e direcionar essa demanda, as empresas de Marketing Digital são contratadas pelas lojas online. A função delas é atrair mais clientes via Google e outras plataformas, como as redes sociais.

Isso explica porque o mercado de Marketing Digital tem crescido consideravelmente no país. Afinal de contas, o marketing de lojas digitais têm de ser majoritariamente pela Internet, já que é muito mais difícil converter algum consumidor do offline para o online.

Dessa forma, sempre que o segmento de e-commerce cresce e aumenta o nível de consumo por parte dos clientes, o nicho de Marketing Digital cresce junto para ajudar a alimentar e organizar a demanda.

Alto público

As ferramentas e plataformas disponíveis na Internet para a realização do Marketing Digital estão cada vez mais potentes e segmentadas, com mais benefícios para empresas de todos os tamanhos.

O Facebook tem cerca de 127 milhões de usuários ativos mensais, com o Instagram tendo 66 milhões (e crescendo). Além disso, o Google recebe mais de 100 bilhões de buscas todos os meses.

A melhor parte é que as pequenas empresas podem competir com os grandes negócios com relativa facilidade nesses ambientes. Afinal de contas, um anúncio para um produto no Google ou Facebook tem em média o mesmo preço, especialmente quando segmentado para apenas uma região geográfica ou para um público específico.

Além disso, um bom trabalho de SEO coloca empresas de pequeno porte em destaque no Google contra negócios de nível mais alto. É possível que uma empresa pequena ocupe os primeiros lugares nas pesquisas, caso faça um bom trabalho produzindo conteúdo.

Segmentação

Por fim, a segmentação é o elemento que ajuda a explicar por que o Marketing Digital cresce tanto. Imagine que você seja um supermercado que atua apenas no ABC Paulista e precisa divulgar uma promoção.

Vale a pena, por exemplo, contratar um anúncio em uma rádio que atua em toda a Grande São Paulo? Não vale. Ainda que a promoção possa atrair moradores de cidades próximas, a verdade é que o custo-benefício dessa ação não compensa.

No entanto, na Internet, é possível segmentar seus anúncios para alcançar exatamente o tipo de público que se quer, não só geograficamente, como também em relação a interesses: por exemplo, cervejas podem ser anunciadas para torcedores de futebol, vegetais e legumes para veganos e por aí vai.

Pronto! Agora que você entende por que o Marketing Digital cresce no Brasil, já sabe que o setor tem tudo para dominar o mercado publicitário no próximo ano. Não vai demorar para que o bolo publicitário seja majoritariamente destinado ao segmento digital e que, no futuro próximo, essa seja a plataforma principal das empresas, com as ações offline ocupando espaço periférico.

E aí, o que você pretende fazer com essas informações?