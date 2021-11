Workshop auxilia empreendedores em seus negócios e ajuda entidade social

Compartilhe Facebook

* Por: - 5 de novembro de 2021.

São Paulo 5/11/2021 – O curso auxiliará tanto as pequenas e médias empresas, quanto a instituição social Mirante Cultural

Empreendedores conhecerão estratégias de criação de conteúdo para o Instagram ao mesmo tempo em que contribuem com organizações assistenciais

Com os impactos da pandemia, muitos empreendedores perceberam a necessidade de ampliar a visibilidade de seus negócios no Instagram, de modo a gerar resultados em seus negócios. O workshop on-line Instagram Marketing para Pequenas e Médias Empresas, que será realizado terça-feira (09/11), é a oportunidade para conhecer estratégias de criação de conteúdos de qualidade e gestão eficiente por meio do relacionamento com o público, visando ao aumento dos resultados digitais, que podem levar a novas vendas.

Ministrado por Fernando Souza o treinamento abordará: (i) como atrair e reter o público na mídia social do seu negócio; (ii) como deixar o feed mais atraente e usar os recursos de Reels e Stories com um conteúdo que encanta; e (iii) como criar anúncios de qualidade no Instagram, elevando o nível do uso da ferramenta.

O aluno poderá também trazer suas dúvidas, problemas e desafios diários para serem resolvidos em conjunto com o palestrante e demais participantes. O aluno terá acesso ao vídeo ao vivo e poderá participar de um grupo exclusivo, com novidades, materiais, discussões, divulgação de vagas, oportunidades de negócios e parcerias, além de suporte ao aluno etc.

Investimento flexível e solidário

Outro diferencial é que o investimento no curso é flexível: o aluno escolhe o valor com o qual deseja contribuir. Há desde a opção com participação gratuita, bem como de R$ 10,00, R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 250,00 e R$ 450,00.

Além disso, ao fazer a inscrição no workshop, o participante contribuirá com o Mirante Cultural, uma vez que 50% do valor arrecadado será destinado à instituição que atende jovens e adultos, promovendo a transformação por meio da arte e educação.

As inscrições podem ser feitas pelo link: http://fernando.tips/insta-pme-09. Podem participar: proprietários de pequenas e médias empresas, profissionais liberais, freelancers, estudantes de comunicação, profissionais de marketing digital e qualquer pessoa que necessite usar o Instagram de forma profissional para alavancar os negócios.

Serviço

Workshop Instagram Marketing para Pequenas e Médias Empresas

Data: 09/11, das 19h às 22:30h

Inscrições com valores flexíveis e 50% da renda revertida para ONG:

http://fernando.tips/insta-pme-09

Palestrante

Fernando Souza é consultor e professor de Marketing Digital e Mídias Sociais. Publicitário, palestrante e Empreteco. Mais de 20 anos de atuação no mercado digital. Especialista em Comunicação e Mídias Digitais. 10 anos como empreendedor. Docente na São Paulo Digital School, Mirago, entre outras. É também professor nas pós-graduações do IED, FIA e FEI, além de ministrar palestras e workshops para diversas instituições, como: Globosat, Abbott, Ammo Varejo, Quiksilver, GO Eyewear (Cartier, Montblanc, Evoke, Ana Hickmann etc.) Kimberly & Clark, Votorantim Cimentos, Grupo Dass, MIS, Shopping Eldorado, PUC-SP, ESALQ-USP etc. Desenvolveu projetos para: Instituto Alana, Portal Lunetas, Alpargatas, Fundação Telefônica, Projeto Aprendiz, ACN Brasil, Editora Planeta, Corinthians, Big X Picanha, Editora Abril, Ticket Edenred, Microsoft etc.

LinkedIn: linkedin.com/in/falecomfernandosouza

Instagram: https://www.instagram.com/fernandosouza/

Website: http://fernando.tips/insta-pme-09