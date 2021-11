Investir em UX e UI pode trazer retorno de até 10.000%

Compartilhe Facebook

Segundo pesquisa, fornecer uma boa experiência e interface ao usuário pode trazer altos retornos de investimento

O UX Design e o UI Design são duas áreas que se complementam e que podem apresentar uma melhora significativa nos resultados das estratégias de marketing digital de uma empresa. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma User Testing, a cada US$ 1 investido em UX, é possível obter um retorno entre US$ 2 e US$ 100, dependendo da forma que for investido.

O sócio-fundador da Digimax AdTech, Douglas Cardoso, explica que, ao investir na usabilidade e interface de um site na hora de desenvolvê-lo, o gasto com a resolução de possíveis problemas posteriores e suporte técnico será menor. “Além disso, proporcionar uma boa experiência ao usuário gera uma imagem positiva da empresa, aumentando as chances dos clientes se tornarem fiéis à marca e fazerem o chamado marketing boca a boca”, diz o especialista.

Um exemplo de fator que influencia a experiência do usuário com a marca é o tempo de carregamento do site. Quanto maior o tempo de carregamento, maior a taxa de rejeição. Dados fornecidos pela empresa de software Salesforce mostraram que um site que leva 3 segundos para carregar apresenta uma taxa de 14,5% de pré-rejeição, enquanto um site que leva 6 segundos apresenta uma taxa de 63,5%.

A responsividade é outro fator importante relacionado ao UX e UI. De acordo com a Global WebIndex, 80% da população entre 16 e 64 anos passam em média 2 horas por dia usando a internet através de um smartphone. Cardoso reforça que, com o uso crescente do celular, considerar a interface mobile na hora de desenvolver o site da empresa é fundamental. “Um site responsivo passa mais credibilidade e aumenta as chances de conquistar e reter o usuário”, explica Douglas.

Diferença entre UX e UI

A sigla UX vem de User Experience, ou Experiência do Usuário. Trata-se da emoção do usuário, de como ele se sente ao usar um produto ou serviço. O objetivo do UX é fazer com que a experiência e a navegação do usuário sejam agradáveis.

Já a sigla UI vem de User Interface, ou Interface do Usuário, e tem como objetivo guiar e facilitar as ações do usuário através de um layout e conteúdo claros e objetivos, promovendo assim uma navegação intuitiva.

Cardoso diz que UX e UI devem ser trabalhados juntos e que são fatores estratégicos para gerar conversão. “Além de encantar o usuário, oferecer uma boa experiência e interface reforça a marca e melhora o posicionamento da empresa no mercado. E isso ajuda a gerar mais oportunidades e fechar mais vendas”, finaliza o especialista.

