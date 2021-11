Missão de negócios em Portugal apresenta mercado europeu a empresários

Compartilhe Facebook

* Por: - 5 de novembro de 2021.

São Paulo 5/11/2021 – “Para quem quer ter negócios em Portugal, é fundamental participar de missões como essa”, recomenda o advogado Marcelo Salomão.

Durante sete dias, grupo de investidores monitorado por especialistas da empresa global Atlantic Hub vivencia imersão no ecossistema empreendedor do país

A meta de expandir negócios em Portugal tem sido um dos focos estratégicos de empresas de diversos setores e portes. Com mercado em ascensão e com uma série de benefícios atrativos para empreendedores, o país europeu tem atraído transações e estabelecido pactos comerciais bastante atrativos para investidores. Com programação até o próximo sábado (6/11), um grupo de executivos brasileiros participa de uma missão no país, promovida pela empresa global Atlantic Hub, em parceria com Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e No Gap Ventures. Os sócios de Brasil Salomão e Matthes, Marcelo Salomão (presidente) e Fernando Senise (managing partner com atuação nas unidades sediadas em Lisboa e Porto) participam da imersão.

A abertura da Missão Web Summit 2021 foi realizada no domingo (31), com uma visita técnica à Nova SBE (Nova Scholl of Business and Economics), seguida por happy hour de boas-vindas no Resort Martinhal Cascais. Durante toda a semana acontecem visitas a empresas, instituições, tours monitorados, palestras e encontros dirigidos. O ponto alto do evento foi a audiência com o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na segunda-feira (1º de novembro), no Museu Nacional dos Coches, nas proximidades do Palácio de Belém, em Lisboa. Para o Presidente da República, o Web Summit é uma ocasião. “É futuro”, enfatizou durante encontro com empresários. “Vai se falar de startup, vai se falar de digital, de nova energia, de geoclimática. Vai se falar daquilo que é o futuro do trabalho depois da pandemia e dos avanços científicos e tecnológicos”, anunciou.

Segundo organizadores, a missão de negócios, tecnologia e inovação visa conectar empresários brasileiros ao ecossistema empreendedor de Portugal que atualmente figura entre os melhores da Europa.

Para o advogado Marcelo Salomão, para quem quer ter negócios em Portugal, é fundamental participar de missões como essa. “Somos parceiros e assessores jurídicos do Atlantic Hub e é sempre uma honra acompanhá-los nestas atividades que conectam investidores a excelentes oportunidades do mercado português”. Salomão destaca que as unidades de Brasil Salomão e Matthes em Portugal acabaram de completar três anos de atuação e o crescimento da sua base portuguesa é um dos principais pilares do planejamento estratégico do escritório.

O advogado Fernando Senise faz um alerta aos investidores que planejam expandir sua linha de atuação para o mercado europeu: “antes de tomar a decisão de investir em Portugal, é preciso entender a regularização do país e é importante que o empresário esteja bem assessorado para fazer investimentos e ampliar seus negócios com mais segurança”.

As unidades do escritório em Portugal funcionam em Lisboa, na Rua Ivens, 42, 1° e 2° andar, Chiado – 1200-227 e no Porto, em novo endereço, Atria Business Center Av. da Boavista, 2609 – 4100-135. Durante a missão, membros da equipe estão à disposição para plantões de consultoria e orientações legais para internacionalização de negócios.