Campus Party promove desafio de desenvolvimento de games

* Por: - 5 de novembro de 2021.

São Paulo- SP 5/11/2021 –

Participantes serão desafiados a desenvolverem um jogo em qualquer versão (2D ou 3D), com integração e criação de plataforma web.

A 13ª edição da Campus Party Brasil que ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro de forma online e entre 13 e 15 de novembro em formato híbrido (online e presencial), realizará uma Game Jam, encontro de desenvolvedores de jogos que tem como intuito planejar e criar um ou mais jogos dentro de um curto espaço de tempo. Esse desafio que conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Estado de São Paulo, distribuirá uma premiação de R$ 5 mil reais para o primeiro colocado, R$ 3 mil reais para o segundo colocado e R$ 2 mil reais para o terceiro colocado.

Nesta edição a Game Jam terá como tema a equidade racial. Os participantes serão desafiados a desenvolverem um jogo em qualquer versão (2D ou 3D), com integração e criação de plataforma web, realizada virtual e mobile, tanto para plataforma Android, quanto para plataforma Apple. A competição pode ser disputada individual ou em grupo e terá quatro etapas, que são as seguintes:

– Ideação e Pesquisa: os participantes terão que desenvolver o enredo do jogo, definir números de personagens e quem são, perspectiva do jogo, orientação da imagem e a descrição dos elementos;

– Jogabilidade: nesta etapa serão aplicadas as técnicas de storytelling ao fluxo do jogo, definir controles, quantas e quais fases, como passar pelas etapas do jogo e objetivo final;

– Prototipação: esta fase do desafio os desenvolvedores terão como foco a criação dos elementos visuais do game, esboço de telas e personagens;

– Apresentação e Pitch: os participantes terão apoio de monitores para desenvolverem o vídeo-pitch do projeto e também receberam feedbacks de profissionais do mercado que irão compor a banca julgadora.

Entre os mentores, estarão presentes o professor e coordenador do curso de jogos digitais na Fatec São Caetano do Sul e na Faculdade Impacta, Alan Carvalho, a CEO da Dyxel Gaming e professora de graduação e pós-graduação de Jogos Digitais, Erika Caramello, o editor de conteúdo do Drops de Jogos, roteirista e produtor do programa Cultura Tech e pesquisador sobre Cultura de Games, Kao Tokio, o CEO da Vision03 Estúdio de Games & Marketing, Victor Garcez, a organizadora da Women Game Jam, narrative designer na Game Mind e game designer na Sunblack Game Studio, Melina “Yuuki” Juraski e o Sócio da empresa 7wplay, Moacyr Alves Junior.

Para participar deste desafio, basta se inscrever por meio do link .

Serviço Campus Party Brasil – 13ª edição

Game Jam: de 13 a 15 de novembro.

Local: Centro de Eventos do Anhembi.

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.

Para mais informações:

Virta Comunicação

Paulo Moura – paulo.moura@grupovirta.com.br – (21) 96601-1414

Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791

Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144

Website: https://cpbr13.vaitercampus.org/