Lentes de contato dental: procedimento ganha espaço no país

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 5 de novembro de 2021.

Porto Alegre – RS 5/11/2021 – Estamos vivenciando uma nova explosão de crescimento das lentes de contato dental, com a retomada da busca pelo sorriso perfeito

Brasil ocupa a segunda posição em realização de procedimentos estéticos odontológicos; especialista explica alta procura pela técnica e avalia tendência para o futuro pós-pandêmico

A alta busca pelo sorriso perfeito levou o Brasil à segunda posição entre os países que mais realizam procedimentos estéticos odontológicos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, conforme balanço da SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética). Segundo o órgão, a colocação de lentes de contato dental está entre os três procedimentos mais procurados pelos brasileiros.

No país, o cuidado com a estética dental também ganha destaque se comparada à busca pelo corpo ideal. Segundo a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), o número de operações como silicone e lipoaspiração têm crescido, em média, 10% ao ano. Paralelamente, a busca por lentes de contato dental registrou um aumento de 300% entre 2014 e 2015, também conforme estimativa da SBOE, que à época, projetou que a tendência seguiria em alta no país.

Na análise do Dr. Marcelo Borille, responsável por uma clínica de odontologia estética de Porto Alegre, a busca pelo método, que vinha em uma tendência de crescimento, se estabilizou durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, por conta das medidas de quarentena e isolamento social adotadas por governos locais.

O cirurgião-dentista afirma, ainda, que, com o uso obrigatório de máscaras, “muitas pessoas ignoraram a importância do sorriso”. Agora, porém, com o avanço da vacinação em todo o país e a retomada gradual das atividades sociais e econômicas, prossegue ele, “estamos vivenciando uma nova explosão de crescimento das lentes de contato dental, com a retomada da busca pelo sorriso perfeito”.

Especialista explica alta procura pela colocação de lentes de contato dental

As lentes de contato dental, explica, são lâminas ultrafinas de porcelana reforçada, com espessura de 0,4mm em média. O nome vem da semelhança de espessura com a das lentes oculares.

Para o profissional, “a colocação de lentes de contato dental oferece diferenciais que procedimentos como limpeza e clareamento não garantem”. Enquanto métodos como limpeza e clareamento removem manchas e pigmentos aderidos à superfície dentária, as lentes de contato, segundo ele, podem corrigir a forma, o alinhamento e a cor dos dentes, além de resolver pequenas fraturas e lascas e fechar pequenos diastemas. “Tudo isso, em um tratamento sem dor”, diz.

Segundo a Abimo (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos), cerca de 12 milhões de brasileiros procuram um profissional de odontologia a cada ano. Para este público, o especialista destaca que a odontologia estética exige atenção, pois técnicas como as lentes de contato não são adequadas para determinados quadros, como má oclusão, dentes sobrepostos ou doença periodontal avançada.

“Os números são claros: a busca pelo sorriso perfeito sempre foi uma preocupação dos brasileiros, o que deve crescer ainda mais no pós-pandemia. Nesse sentido, tratamentos como as lentes de contato são uma tendência, mas é preciso cautela”, afirma o cirurgião-dentista, reforçando a necessidade de que o procedimento seja feito sempre por profissionais de confiança.

Para mais informações, basta acessar: https://www.lentedecontatodental.poa.br/

Website: https://www.lentedecontatodental.poa.br/