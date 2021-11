Empresas abrem mais de 300 vagas nos últimos meses do ano

Compartilhe Facebook

Diversas companhias estão com oportunidades em aberto e apresentam crescimento, mesmo em meio à crise econômica

O ano de 2021 vai se encerrar com boas notícias: na contramão dessa crise, diversas empresas estão com oportunidades em aberto. Em meio à pandemia e ao grande número de desempregados no país, que segundo o dado da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) somou 14,4 milhões no segundo trimestre deste ano, empresas seguem um ritmo alto de crescimento e estão contratando profissionais em diversas áreas, totalizando 303 vagas.

CBYK

A CBYK, uma empresa de serviços de softwares customizados, focados em descomplicar a TI para grandes e médias empresas, está com 150 vagas abertas. São oportunidades para Desenvolvedores BackEnd / Java, react native, .Net, .Net core, React/Node, web analytics, QA, Desenvolvedor Android, analista LGPD, analista Oracle EBS, entre muitas outras. As vagas são para trabalho remoto, e a empresa oferece além da remuneração atrativa, gympass, acesso a assistência médica e 2 semanas anuais de descanso remunerado como benefícios. Para se candidatar basta enviar currículo para vagas@cbyk.com.br.

MeediaOnne

A MeediaOnne, uma adtech de inteligência em performance, recém-chegada no mercado está com 3 vagas abertas. A empresa busca colaboradores com o objetivo de transformar o mercado de marketing digital. São oportunidades para Customer Success Lead, Analista de Performance e Designer. As vagas são para trabalho remoto e como benefício são oferecidos gympass, acesso a assistência médica e 15 dias de descanso anuais remunerados e reembolsos. Para se candidatar basta enviar currículo para amanda.marone@seastorm.com.br.

UZE

A UZE, uma das maiores empresas de soluções de crédito do país, que atua na emissão de cartões próprios de loja e em soluções de seguro, está com 25 vagas abertas em diversas áreas da companhia. As oportunidades são para profissionais que residem nos Estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Piauí, e são destinadas aos setores Comercial, Qualidade, áreas de Cobrança, Projetos e Departamento Pessoal; os cargos são para profissionais com nível de assistente, analista, especialista, coordenador e gerente. A empresa oferece benefícios como seguro saúde, vale-refeição/alimentação, vale-transporte e o Uzeben – um clube de benefícios com descontos de até 80% e cashback em diversas lojas parceiras nacionais. Desde janeiro de 2021 a UZE registrou mais de 200 novas contratações em todo o corpo do negócio, sendo que 18% das admissões foram destinadas para cargos de liderança, nos quais as mulheres se destacam com 63% na ocupação dos postos. Para se candidatar às vagas, acesse https://uze.solides.jobs/

Linea Alimentos

A Linea Alimentos, maior empresa de alimentação saudável sem açúcar do país, está com dez vagas abertas em diversas áreas da empresa. As oportunidades são para profissionais que residem nas cidades de São Paulo/SP e Anápolis/GO, e os cargos são para profissionais com nível de aprendiz, estagiário, assistente, analista, especialista e coordenador. A Linea oferece benefícios como Plano de Saúde, Plano Odontológico, Bônus Anual, Alimentação na empresa, Seguro de Vida, Cartão Vale-Alimentação, Gympass e Apoio Pass e os candidatos podem se inscrever clicando no link: https://linea.gupy.io/

Gertec

A Gertec, que atua há mais de 30 anos desenvolvendo soluções tecnológicas para a indústria de pagamento e varejo, está com 49 oportunidades em aberto. A empresa espera por candidatos que busquem por desenvolvimento de carreira, tenham fit com inovação e desejam trabalhar pelo propósito de causar impacto positivo na sociedade e no mercado. Algumas destas vagas são para especialistas, desenvolvedores, analistas, assistentes e estagiários, para atuar em São Paulo, Amazonas, Bahia e/ou Paraíba. Com mais de mil colaboradores, e em plena expansão, a empresa oferece Vale-Refeição, Vale-Alimentação, Seguro de vida, Assistência médica e odontológica, PLR, Gympass e ginástica laboral. Para mais informações, acesse: https://gertec.compleo.com.br/

Kainos

A Kainos, empresa especialista em customer experience e soluções de atendimento, abre 60 vagas presenciais para operações de atendimento e televendas em São Paulo. As oportunidades são para candidatos que tenham experiência em atendimento ou vendas por telefone, ensino médio completo e mais de 18 anos de idade. Ter atuado com fintechs será considerado um diferencial. Como benefícios, a Kainos oferece convênio médico e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, auxílio creche e seguro de vida. A empresa, que fez mais de 500 contratações em 2021, se destaca na gestão de pessoas e ganhou prêmios como Great Place to Work, Prêmio ClienteSA: líder em projetos RH e Prêmio Smart Customer: Cultura Organizacional em 2020. Para se candidatar, os profissionais devem se inscrever por meio do link: https://cutt.ly/pnrR7EY

Trigg

A fintech Trigg, está com seis vagas abertas em São Paulo. São vagas para Desenvolvedor Front-end Flutter, Especialista Estratégia de Cobrança, Desenvolvedor Java, Especialista de Prevenção à Fraude, Analista de Infraestrutura Cloud e Analista de Conteúdo Júnior. A empresa oferece vale-alimentação e refeição, convênio médico e odontológico e algumas vagas são para formato de trabalho híbrido. Tem como diferenciais querer transformar o mercado financeiro com tecnologia digital, compartilhar sua cultura e aprendizados, reinventar diariamente negócios tradicionais com soluções de tecnologia, finanças e marketing, e estar sempre em busca do diferente. Um ambiente descontraído, com fliperama, snacks e uma geladeira de happy hour e a valorização da diversidade. O dress code padrão é o estilo de cada um. Para se candidatar às vagas, basta enviar o currículo para: talentos@trigg.com.br.

