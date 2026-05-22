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Menino de 1 ano e 11 meses morre após se afogar em piscina em São Francisco
Menino de 1 ano e 11 meses morre após se afogar em piscina em São Francisco

Menino de 1 ano e 11 meses morre após se afogar em piscina em São Francisco

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Polícia Militar socorreu a criança e realizou manobras de reanimação, mas ela não resistiu.

São Francisco, Norte de Minas — Um menino de 1 ano e 11 meses morreu após se afogar em uma piscina no bairro Sagrada Família, nesta quinta-feira (21). Apesar dos esforços da Polícia Militar e da equipe médica do Hospital Municipal Doutor Brício de Castro Dourado, a criança não resistiu.

Segundo a PM, os militares estavam em patrulhamento quando se depararam com uma movimentação de pessoas em uma rua. Uma testemunha já realizava os primeiros socorros. A criança foi colocada na viatura e levada imediatamente ao hospital, recebendo manobras de reanimação durante o trajeto.

No hospital, os procedimentos foram continuados pela equipe médica, mas o menino não sobreviveu.

De acordo com relatos, o menino estava na casa de uma tia. Ela contou que brincava com ele e outra sobrinha de 14 anos. Em determinado momento, deixou as crianças na sala assistindo televisão e se ausentou por alguns minutos para buscar materiais de limpeza.

Ao retornar, percebeu a ausência do menino e correu até a piscina, onde o encontrou boiando. A criança foi retirada da água e a tia saiu pedindo socorro, momento em que encontrou a viatura da PM.

A mulher precisou de atendimento médico devido ao estado emocional. Ela não foi conduzida à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada em ambientes com piscinas e áreas de risco, especialmente em residências com crianças pequenas. A tragédia em São Francisco comoveu a comunidade local e alerta para medidas preventivas de segurança.

Redação Jornal Norte de Minas | Texto: Jornal Norte de Minas – com informações da Polícia Militar

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