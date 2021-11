Guia Salarial Inovation IT Edição Retomada revela tendências do mercado em 2022

5 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 5/11/2021 – O Mercado de TI em 2021 sofreu grandes mudanças do ponto de vista de oportunidades de emprego nas áreas de tecnologia e inovação.

Aquecimento da digitalização e transformação digital imposta pela pandemia acentuam o impacto em algumas posições estratégicas de TI, quando comparamos o ano de 2019 com o presente. Houve um crescimento de 430% nas vagas em tecnologia no Brasil.

Empresas tradicionais, consolidadas em seus segmentos sofreram com a perda de receita devido ao isolamento social imposto pela pandemia. Segundo a Inovation IT (Consultoria Especializada em Recrutamento e Seleção de TI Premium, Inovation IT ) , a inflação acumulada em 2021 para alguns cargos chega à 18,1%, enquanto outros se mantiveram inalterados, quando comparados com mesmo período de 2020.

“O Segmento de Tecnologia foi responsável pelo funcionamento e adequação das empresas durante a pandemia e se mantém fortalecido pelo seu aumento e dependência para as áreas de negócios. Empresas que já nasceram na era da Transformação Digital crescem intensamente nesta retomada. Estes fatores, quando somados, fazem com que faltem profissionais qualificados no Brasil”, ex plica Rafael Nascimento CEO da Inovation IT Hunting Premium Outsourcing .

“Nos últimos anos o Brasil exportou parte de seu principal capital intelectual em tecnologia. Este ano de Retomada, houve considerável aumento na busca por profissionais de TI, só que desta vez, por via remota . Muitas empresas estão contratando para trabalhar remotamente de qualquer lugar, o famoso Home Office. Um fator intrínseco da pandemia com a maior evangelização e aceitação da atuação remota pelas empresas é a equalização salarial em todo país. Empresas do Norte e Nordeste perdendo profissionais para empresas do Sul e Sudeste. Essa caça aos melhores talentos não leva em conta a sua localização regional, mas a sua capacidade de entregar o que é pedido pelo contratante. Estamos vivendo um momento de acentuada adaptação a esse novo mercado globalizado. O solução para as necessidades de nossa demanda é aumentar significativamente o investimento em formação acadêmica, técnica e profissionalizante”, c ompleta Rafael .

Para conhecermos as mudanças em 2022, o Guia Salarial 2022 Inovation IT Edição Especial Retomada: Link: GUIA SALARIAL 2022 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EDIÇÃO ESPECIAL RETOMADA

https://www.inovation.com.br/guia-salarial-2022-retomada/

