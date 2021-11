Tatuagem movimenta mercado masculino de cosméticos no Brasil

Compartilhe Facebook

9 de novembro de 2021.

9/11/2021 – Hoje, vemos uma demanda cada vez maior de cuidados específicos para certos nichos, tendência impulsionada pela desmistificação da busca pelo autocuidado

Setor de tatuagem cresceu durante a pandemia; modalidade impulsiona mercado de cosméticos masculinos no país

Em um período em que grande parte dos setores da economia apresentou queda no Brasil, o mercado de tatuagens cresceu em plena pandemia de Covid-19. Em Ribeirão Preto (SP), o segmento fechou 2020 com um faturamento 240,75% maior do que o arrecadado no ano anterior, conforme dados da prefeitura da cidade do interior paulista.

A nível nacional, segundo o balanço DataSebrae, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a partir das informações da Secretaria Especial da Receita Federal, há 22.568 estúdios de tatuagem e colocação de piercing no país. Destes, 21.093 são estabelecimentos sob o formato de MEI (microempreendedor individual), 1.384 no modelo ME (microempresa) e 91 EPP (empresas de pequeno porte).

Para o público masculino, ao lado das tatuagens, a preocupação com a aparência de modo geral é uma crescente. Dados do relatório da consultoria Research & Markets revelam que o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo, atrás apenas dos EUA.

Além disso, segundo a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor, as vendas do mercado brasileiro de produtos de cuidados pessoais para homens cresceram 70% entre 2012 e 2017, passando de R$ 11,7 bilhões para R$ 19,8 bilhões, respondendo por 13% das vendas globais.

Eduardo Rauen, Diretor de Produto da BARBA BRAVA, e-commerce de cosméticos masculinos, analisa que o segmento de tatuagens movimenta todo um mercado de beleza. “Até pouco tempo, o consumidor tinha que recorrer a produtos genéricos, que não entregavam o resultado esperado, ou, até mesmo, nem utilizavam produto algum”.

Segundo o sócio da empresa, que recentemente lançou um creme para revitalização de tatuagens, tudo mudou com a evolução da tecnologia e o desenvolvimento de novos produtos. “Cada vez mais específicos, os cosméticos incluem ativos para a revitalização de cor e hidratação da pele tatuada. Hoje, vemos uma demanda cada vez maior de cuidados específicos para certos nichos, tendência impulsionada pela desmistificação da busca pelo autocuidado, especialmente pelo público masculino”, afirma.

Homens movimentam comércio eletrônico de cosméticos

Rauen destaca que a procura de produtos para cuidados pessoais e cuidados específicos para a tatuagem cresceu consideravelmente nos últimos anos. “Algumas pessoas, em especial os homens, ainda têm receio de ir a lojas físicas para comprar artigos cosméticos, seja por vergonha ou por não saber ao certo o que comprar”.

O profissional acrescenta que, ao adquirir cosméticos pela internet, o público masculino se sente mais à vontade para buscar informações detalhadas sobre os itens, conferir imagens e explicações sobre o modo de uso até a tomada de decisão.

Segundo Rafael Proença, sócio fundador da BARBA BRAVA, “os homens demonstram preocupação com as ‘tatoos’, procurando proteger as gravações, mantê-las novas ou mesmo recuperar a cor e definição das linhas mais antigas que estão desbotando. Tudo isso enquanto mantém a pele hidratada e saudável, o que, para além do segmento de cosméticos, traz boas perspectivas para todo o setor”, afirma.

Consoante com esta afirmação, dados apurados pela consultoria Research & Markets apontam que, a nível global, o mercado de beleza masculina deve alcançar o faturamento de US$ 78,6 bilhões (cerca de R$ 441,2 bilhões) até 2023.

O sócio da BARBA BRAVA considera que há demanda por produtos qualificados no mercado brasileiro. “É crescente a procura por itens específicos e que atendam a critérios e padrões de qualidade, como produtos veganos, sem ingredientes de origem animal e cruelty-free”.

Rauen destaca que as empresas do setor de beleza devem ficar atentas, considerando a demanda direta do consumidor por produtos cada vez mais de nicho e específicos para cada necessidade, a exemplo do público masculino. “Com a ascensão do e-commerce e suas múltiplas opções, as marcas devem buscar autoridade em cosméticos específicos para atender à demanda do consumidor bem informado”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.barbabrava.com.br/

Website: https://www.barbabrava.com.br/