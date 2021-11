Os eventos de SST entram em produção no eSocial

Santa Maria, Rio Grande do Sul, RS. 9/11/2021 – Cada grupo recebe uma data para o início e fim dos envios de seus eventos, o descumprimento destes prazos podem acarretar em multas para os responsáveis

O eSocial SST foi lançado! O envio dos eventos através da plataforma está oficialmente em vigor e estão divididos em grupos.

Depois de alguns adiamentos, o eSocial SST entrou em vigor! Por ser uma plataforma totalmente digital, é compreensível que a adaptação ocorra devagar quando grande parte das empresas não possuem uma automatização para os envios dos eventos, como por exemplo, o uso de um software.

Em menos de um mês no ar, o eSocial já enfrentou instabilidades e iniciou os envios do primeiro grupo.

Os usuários que acompanham a plataforma podem ter percebido que no dia 03/11/2021 houveram instabilidades que a deixaram temporariamente fora do ar, o que pode ter prejudicado os envios das empresas que pertencem ao Grupo 1 ou suas assessorias. Cada grupo recebe uma data para o início e fim dos envios de seus eventos, o descumprimento destes prazos pode acarretar em multas para os responsáveis. Dessa forma, é importante atentar a quais categorias as empresas se encaixam.

O conceito de cada grupo segundo ao site do Governo Brasileiro:

– O Grupo 1 é formado por empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões;

– O Grupo 2 é composto por entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) e que não sejam optantes pelo Simples Nacional;

– O Grupo 3 para pessoas jurídicas consiste em empregadores optantes pelo Simples Nacional e entidades sem fins lucrativos. E empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF;

– No Grupo 4 estão os órgãos públicos e organizações internacionais.

Os envios ao eSocial SST são amparados por lei, com isso, é importante acompanhar todos seus os prazos, requisitos e novidades.

