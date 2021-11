Evento gratuito traz filosofia como meio de superar crises

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de novembro de 2021.

São Paulo 9/11/2021 – Todos os grandes filósofos da história deixaram uma herança de como vivenciar, como encarar a vida de uma maneira mais humana

Para comemorar o Dia Mundial da Filosofia, organização Nova Acropole promove evento online com o intuito de colocar a filosofia como ferramenta para superar obstáculos.

De acordo com a pesquisa, “Adaptação social em estresse na pandemia de Covid-19: um estudo transcultural”, realizada pela UERJ em parceria com cientistas de diversos países, os brasileiros estão entre os povos mais ansiosos do mundo na pandemia. Neste cenário, também cresce um movimento pela busca do conhecimento sobre o ser humano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Covid-19) do IBGE, a pandemia já estabelece algumas mudanças de comportamentos de consumo dos brasileiros em geral. Despesas com supérfluos foram substituídas por mais investimentos em bem-estar, como cursos para aprimoramento pessoal, por exemplo.

Nesse contexto, no Dia Mundial da Filosofia, a organização internacional de filosofia, Nova Acrópole, promove o ciclo de palestras “O valor da unidade em momentos de crise”, de forma online e gratuita, entre os dias 16 e 20 de novembro, através de seu canal no YouTube.

O brasileiro nunca enfrentou tantas crises, da pandemia ao aumento do desemprego à inflação alta, uma boa parte da população se equilibra para manter-se otimista frente a tantos desafios.

“Esse momento de estranhamento, é quando o homem perde o seu referencial de unidade como indivíduo, como humanidade e como ser humano, que dentro de nós há muito o que unificar, harmonizar para que possamos ter uma identidade mais sólida e profunda. É difícil encontrar um problema de qualquer nível, de qualquer escala que não se resolva com vontade, amor, inteligência, empatia, fraternidade, criatividade e muitos outros poderes que nós trazemos daquilo que nós chamamos de kit ser humano”, destaca a filósofa Lúcia Helena Galvão, que abrirá o evento com o tema sobre fraternidade.

Filosofia para todos

Lúcia comenta que a filosofia é uma ferramenta muito potente e que pode ajudar nas questões do dia a dia. “Empatia, conexões humanas, reflexões e a busca para a construção de uma sociedade melhor são temas que podem ser discutidos a fim de melhorar o pensamento e a vivência de cada indivíduo”, afirma a filósofa.

O evento, que integra as comemorações ao Dia Mundial da Filosofia, foi instituído pela UNESCO e busca valorizar o papel da filosofia para o desenvolvimento do pensamento, das atitudes e das relações humanas.

Assim, da reflexão à prática, a filosofia aparece como ferramenta essencial para superar obstáculos. Para participar do Dia Mundial da Filosofia – O Valor da Unidade em Momentos de Crise, basta acessar.

Programação completa do Dia Mundial da Filosofia 2021:

16/11, terça, às 20h

Fraternidade: sobre como forjar laços e quebrar barreiras, por Lúcia Helena Galvão.

17/11, quarta, às 20h

Empatia: desenvolvendo conexões mais humanas, por Erika Kalvelage e Tiago Grandi.

18/11, quinta, às 20h

Gentileza como linguagem do coração, por Beatriz Gama.

19/11, sexta, às 20h

O valor do exemplo, por Mônica Dias e Maurício Schmall.

20/11, sábado, às 19h

Entrevista: O valor da unidade nos momentos de crise, por Luzia Helena Echenique e Luís Carlos Marques Fonseca. Marques Fonseca

Website: https://diamundialdafilosofia.com.br