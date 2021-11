ABCD fecha parcerias para oferecer benefícios exclusivos às fintechs de crédito

Compartilhe Facebook

* Por: - 9 de novembro de 2021.

9/11/2021 –

Vantagens incluem treinamentos, cursos e condições especiais para as associadas

Criada há cinco anos para representar as fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) acaba de fechar uma série de parcerias comerciais com o objetivo de oferecer benefícios exclusivos às suas associadas.

Os acordos incluem condições especiais junto às empresas de inteligência de dados QUOD e Boa Vista, à instituição educacional Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), às fornecedoras de soluções para Open Banking Grupo FCamara e Quanto, e às especialistas em soluções de segurança digital e antifraude ClearSale e Autentify.

“A ABCD está comprometida desde seu nascimento em estabelecer um mercado de crédito mais competitivo e, para isso, apoia as fintechs de crédito para que elas possam atingir esse objetivo. E a busca por parcerias é um dos instrumentos para fortalecer as empresas do setor”, afirma Claudia Amira, diretora executiva da ABCD.

Os principais serviços e produtos das parcerias firmadas incluem:

Cursos

FIPECAFI: descontos negociados para diversos cursos: Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, graduação, MBA / pós-Graduação, mestrado profissional e educação executiva.

Inteligência de dados

Boa Vista: condições comerciais especiais para a plataforma de prospecção Bluebox.

QUOD: desconto sobre a tabela vigente, tanto para os produtos relativos à pessoa física (PF), como os de pessoa jurídica (PJ).

Soluções para Open Banking

Grupo FCamara: propõe um framework, com descontos exclusivos, que possui módulos que resolvem as dependências regulatórias do Open Banking e que também podem contribuir na estratégia de negócios de cada instituição.

Quanto: plataforma de Open Banking que oferece aos associados crédito nas chamadas APIs para uso das soluções de coleta de dados (ambiente Open Banking regulado e/ou não regulado), com uso em até 3 meses em pilotos ou em contrato fechado com uso recorrente.

Segurança digital

Autentify: desconto nos produtos AutentiScore e AutentiFace.

ClearSale: atendimento exclusivo, customização e preços diferenciados nos produtos ThreatX, ThreatX Strike, ThreatX Monitor, ThreatX Ghost Monitor.

Website: https://creditodigital.org.br/