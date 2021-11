Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2021.

Saiba como encontrar os melhores descontos para aproveitar a Black Friday!

A Black Friday 2021 é um dia onde muitas pessoas aproveitam para comprar itens com descontos tanto nas lojas físicas quanto virtuais. Mas, existem algumas dicas para encontrar descontos na Black Friday que vão te fazer economizar ainda mais!

Os preços baixos podem te fazer querer comprar mais do que o necessário ou então comprar por impulso sem observar a melhor forma de efetuar as compras.

Quando você se planeja e segue algumas dicas, você consegue economizar e garantir que não estará caindo em mais um golpe na Black Friday.

Hoje trouxemos algumas delas para te ajudar a encontrar os melhores descontos e aproveitar este dia que acontece todos os anos. Confira a seguir.

6 dicas para encontrar descontos na Black Friday

1 – Use sites que comparam os preços

Existem diversos sites que contam com ferramentas que te ajudam a comparar preços.

Com eles, você consegue fazer a comparação dos valores de produtos e encontrar o item mais barato em determinada loja.

Alguns dos sites com essas funções são:

Zoom

Buscapé

Google Shopping Brasil

BondFaro.

As pesquisas nesses sites não acrescentam o valor do frete, então, você precisa procurar o item que deseja e depois fazer a cotação no site oficial.

2 – Procure por cupons de desconto

Outra maneira de economizar na Black Friday é buscando por Cupons de descontos. Existem diversos tipos de cupons de descontos que variam de acordo com a categoria de produtos e também com a região.

Os mais comuns são os cupons promocionais, onde você consegue comprar com um desconto no valor total do produto. Isso porque esses cupons oferecem uma determinada porcentagem em cima do valor.

3 – Se atente aos descontos muito altos

Mesmo sendo um dia dedicado a oferecer descontos nos produtos, muitas lojas acabam oferecendo falsas promessas no valor dos itens.

Justamente por isso, muitas pessoas acabam caindo em golpes durante a Black Friday, onde pagam pelo produto e no final não recebem nas suas casas.

Com isso, observe os produtos e as lojas que oferecem descontos muito altos e desconfie.

4 – Observe se a loja é confiável

Todas as lojas querem vender mais na Black Friday. Mas é preciso ficar atento antes de comprar. Outra maneira de garantir descontos na Black Friday é observar a credibilidade da loja. Existem algumas maneiras em que você consegue observar isso, que são:

Analisando a política de compras, de troca e de privacidade da loja.

Procurar pela loja no Reclame Aqui e qual a sua reputação no site.

Analisar as reclamações no site do Procon.

Pesquisar a veracidade da loja através do CNPJ.

Utilizar formas de pagamento seguras, como PayPal, PagSeguro e outras para que haja garantia na hora de finalizar as compras.

5 – Observe o valor final do frete

Outra dica para encontrar descontos na Black Friday é observando o valor da cobrança do frete. Se você morar na região Norte ou Nordeste do país, é possível que o valor do frete seja um pouco mais caro no caso de compras na loja online.

Dessa forma, para que a sua compra realmente saia com um bom desconto, prefira ir até uma loja física.

Caso não tenha alguma loja física perto de você que venda o produto que deseja, faça uma pesquisa em diversas lojas antes de finalizar a compra.

É comum que na Black Friday as lojas ofereçam cupons de frete grátis a partir de determinado valor, com isso, veja o que vale a pena para que você consiga realmente economizar e encontrar bons descontos na Black Friday.

6 – Observe as formas de pagamento

Observar as formas de pagamento é muito importante para encontrar descontos na Black Friday. Isso porque, diversas opções de pagamento oferecem parcerias durante esse evento, fazendo com que você consiga economizar nas compras.

Além disso, é importante avaliar as formas de pagamento para que você garanta que está pagando por um produto que existe, em uma loja com credibilidade e não vai cair em um golpe.

Veja a seguir algumas das melhores opções de formas de pagamentos:

PayPal

PagSeguro

Mercado Pago

PicPay

Page Bank

Além dessas opções, os pagamentos feitos por boleto ou por cartão de crédito também são considerados seguros, pois caso aconteça algo de errado com sua compra, basta entrar em contato com o banco.

Colocar em prática essas 6 dicas para encontrar descontos na Black Friday vão te ajudar a economizar e garantir os melhores preços durante as compras!