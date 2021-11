Terceiro Fórum Todos Juntos Contra o Câncer debate Oncologia no Norte e Nordeste

Compartilhe Facebook

Evento online vai reunir profissionais de saúde, gestores de hospitais, sociedades médicas e representantes de pacientes

O terceiro Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. O evento permanece em formato online e poderá ser assistido por meio de uma plataforma digital.

Realizado pelo Movimento TJCC, que conta com mais de 200 organizações da Oncologia no país, em parceria com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e o Instituto Roda da Vida, o evento tem por objetivo reunir líderes da Saúde para discutir as principais melhorias necessárias em ambas as regiões, por meio dos eixos temáticos da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer.

Para promover as mudanças necessárias, os debates trazem como temas:

• Pensamento global, mas ação local – Desenvolvendo programas para prevenção e controle do câncer no Norte e Nordeste

• Diversidade e pluralidade na atenção oncológica

• Navegação do paciente com câncer

• Educação em Saúde – Caminhos para informar e capacitar

• Oncologia Pediátrica: do diagnóstico ao pós-tratamento

• Medicina Integrativa pelo bem-estar do paciente oncológico

• Disparidades regionais e infraestrutura em saúde na Oncologia

• Um olhar centrado no paciente

Para assistir ao evento, ver a programação completa e realizar a inscrição gratuita, basta acessar http://www.forum.tjcc.com.br

