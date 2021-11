Plataforma Jobatus auxilia na busca por emprego

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de novembro de 2021.

Brasil 10/11/2021 – Eles falam que uma das etapas das pessoas onde todo o tipo de sentimentos são gerados, é a procura de emprego.

Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, e como resultado disso nasceram várias iniciativas para ajudar a esta gente. Um dos casos mais notáveis é uma plataforma de emprego que tem crescido significativamente durante a pandemia, e tornou-se uma ferramenta confiável para o setor empresarial e para os candidatos.

A pandemia afetou diversos países, além das questões sanitárias, a economia também foi afetada. De acordo com o Ministério do Trabalho do Brasil, cerca de 14,4 milhões de pessoas ficaram desempregadas entre dezembro de 2020 até fevereiro de 2021.

Desde que a pandemia começou, milhares de trabalhadores foram demitidos dos seus empregos e muitos outros mudaram completamente a maneira como trabalham. Nesse contexto, a Jobatus criou um portal de emprego para que usuários possam cadastrar os seus currículos.

Para os criadores da plataforma de emprego Jobatus, recorrer a meios digitais para encontrar um trabalho é algo que frequentemente acontece e que alguma vez a maioria das pessoas já passou por essa situação. Eles falam que uma das etapas das pessoas onde todo o tipo de sentimentos são gerados, é a procura de emprego. “Quando se cria a expectativa de conseguir o emprego apropriado para o perfil profissional, com remuneração conforme ao desempenho diário e nada acontece após meses de buscas, causa uma enorme frustração para qualquer pessoa. Iniciar um processo de busca de emprego sem o devido conselho e suporte é o passo errado, que geralmente leva ao fracasso”.

Exatamente é isso o que esta empresa tenta evitar, segundo os criadores, já que esta plataforma foi criada para uma navegação confortável e simples para os usuários, porem é um portal de emprego destinado a candidatos e as empresas no Brasil, que se destaca por seu crescimento acelerado, com mais de 756.000 usuários registrados.

Esta plataforma tem crescido significativamente durante a pandemia, e tornou-se uma ferramenta de uso diário para o setor empresarial no Brasil e em outros países, dado o potencial humano com grandes qualidades profissionais e pessoais que estão registradas no portal. Jobatus oferece todas as facilidades e conselhos para garantir que o processo de seleção no qual eles participam seja um sucesso completo.

Visando apoiar o candidato, a plataforma anuncia vagas de diversos segmentos e direciona para que a pessoa possa se inscrever. Além disso, tem uma infinidade de ofertas publicadas pelas maiores empresas do país e multinacionais comprometidas com o trabalho em casa (Home Office), uma modalidade que vem aumentando diariamente devido às medidas de saúde e segurança neste processo de recuperação económica.

As empresas que utilizam a plataforma destacam o atendimento ao usuário, pois dizem que a empresa têm um forte compromisso com esta situação que estamos atravessando por causa da Covid-19. Esta é uma das causas pelas quais Jobatus se está tornando num portal onde cada vez mais empresas de todos os estados brasileiros publicam as suas ofertas de emprego.

Atualmente já são mais de 4.205 empresas inscritas na plataforma e 521.055 vagas de emprego anunciadas um número que dá esperança as pessoas desempregadas.

Website: https://www.jobatus.com.br/