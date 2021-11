Iniciada votação para o 2º Prêmio APIMEC IBRI

Compartilhe Facebook

10 de novembro de 2021.

São Paulo, 09/11/2021

O 2º Prêmio APIMEC IBRI será realizado no dia 07 de dezembro de 2021, às 18:30.

A votação para a segunda edição do Prêmio APIMEC IBRI tem início e é realizada por analistas “Pessoa Física” credenciados e associados pela APIMEC Brasil, além de associados efetivos do IBRI. A solenidade do 2º Prêmio APIMEC IBRI está prevista para 07 de dezembro de 2021, às 18:30.

A premiação é promovida pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

O Prêmio tem abrangência nacional em sete categorias: (a) Melhor Profissional de Relações com Investidores Small/Middle Cap; (b) Melhor Profissional de Relações com Investidores Large Cap; (c) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap; (d) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Large Cap; (e) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Física; (f) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica; (g) Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Casas de Análise Independentes.

O Segundo Prêmio APIMEC IBRI conta com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), BNY Mellon, Innova, Madrona Advogados e MZ.

Mais informações:

https://www.premioapimecibri.com.br/?eg_sub=ccc21e8e96&eg_cam=a53314ef8f66392f5a69c9f7f9164a2d&eg_list=1

Para conhecer o novo regulamento do Prêmio APIMEC IBRI 2021, basta acessar:

https://www.premioapimecibri.com.br/wp-content/uploads/sites/486/2021/10/Regulamento-Premio-APIMEC.IBRI-19082021.pdf

Assessoria de Imprensa e Comunicação

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Rafael V.Pereira / Natália Martins

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

rodney@digitalassessoria.com.br

Website: http://www.ibri.com.br