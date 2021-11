Franquia: como investir de maneira estável e com segurança no mercado de seguros

Guaíra, São Paulo 10/11/2021 – O mercado de seguros oferece grandes possibilidades de crescimento e pode gerar faturamentos atrativos para os franqueados.

Ideal para pessoas que desejam ter o próprio negócio na área de seguros, a franquia de corretora de seguros é uma modalidade que oferece mais garantias de sucesso, com possibilidade de trabalhar em escritório ou de casa

A franquia é uma das modalidades mais atrativas de investimento para quem deseja abrir um negócio seguro, com maiores chances de sucesso. Isso acontece porque as franqueadoras testam o modelo de negócio antes, enfrentam os principais desafios do segmento, entendem o que dá certo e o que não dá e após consolidarem sua marca, decidem expandir como uma franquia, passando todo esse conhecimento que aprenderam ao longo dos anos para os seus franqueados.

Além disso, a franquia oferece: assistência e treinamento constante para os franqueados, desde a escolha do ponto comercial até a seleção dos funcionários; o planejamento prévio dos gastos com a instalação e operação do negócio e estratégias de marketing definidos, trazendo mais segurança para o franqueado que está investindo naquela rede.

Mesmo diante da volatilidade do mercado, o setor de franquias está apresentando bons resultados. De acordo com o último relatório realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento cresceu 48% no segundo trimestre de 2021, somando R$ 41 bilhões. “Começar a empreender contando com o apoio de uma empresa séria é uma enorme vantagem, principalmente para quem nunca teve o próprio negócio ou não tem experiência com gestão, faz sair na frente daqueles que começam tudo do zero e sem nenhum tipo de suporte”, disse Fred Henrique, diretor da Como Franquear.

Esse é o caso do Grupo F&A. A corretora de seguros atua há 30 anos no mercado de seguros e possui quatro unidades próprias espalhadas pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Após construir um modelo de negócio ideal, a empresa decidiu expandir no modelo de franquia, permitindo que pessoas que desejam atuar nesse mercado comecem de forma sólida, recebendo treinamentos e suportes para que ingressem no segmento com todo o conhecimento necessário e com vantagens diferenciadas.

“Decidimos compartilhar o nosso know-how com os corretores que já atuam no mercado e desejam abrir a própria empresa e pessoas que não tem experiência no ramo, mas queiram investir na área. O mercado de seguros oferece grandes possibilidades de crescimento e pode gerar faturamentos atrativos para os franqueados”, explicou Vamberto Ribeiro, diretor de marketing do Grupo F&A.

Mercado de seguros

Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras, o setor de seguros faturou R$ 273 bilhões em 2020, registrando uma alta de 1,3%, mesmo diante da crise econômica mundial.

Já em 2021, o balanço é ainda melhor: dados de janeiro a junho deste ano, mostram um crescimento de quase 20% no mercado de seguros brasileiro, com arrecadação de R$ 145 bilhões, superando a do segundo semestre de 2019, antes da pandemia, que atingiu R$ 144 bilhões.

O setor de franchising também não ficou para trás. No ano passado, o segmento faturou R$ 167 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). E a expectativa é que haja um crescimento de 8% no faturamento deste ano.

Modalidades de franquia e seguros

No Brasil existem diversos tipos, formatos e modalidades de franquias, que atendem características próprias de uma empresa. No segmento de seguros, as modalidades escritório e home office são as mais tradicionais e que atendem a maioria das necessidades dos corretores.

No modelo escritório o franqueado terá um ambiente padronizado e personalizado com a marca da corretora e poderá recepcionar os clientes pessoalmente. Já no modelo home office o corretor fará a operação diretamente da sua casa, podendo ter maior flexibilidade de atuação e investimento.

“Escolher o formato que mais se encaixa ao seu estilo e rotina é muito importante na fase de aquisição de uma franquia. Ao escolher o modelo home office, por exemplo, o corretor poderá trabalhar diretamente de casa, isso traz maior flexibilidade e exige pouco investimento em infraestrutura”, concluiu Vamberto.

